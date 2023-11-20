Жители Башкирии могут выиграть автомобиль и встретиться с селебрити

— Фотографии из уже далеких «нулевых» способны вызвать приступ ностальгии практически у любого, у кого в те времена был сотовый телефон. Старый логотип МТС, кнопочные телефоны Nokia и Siemens, первые диалоги в SMS — для нас это целая жизнь. Именно МТС стала пионером сотовой связи в регионе. В августе 1998 года здесь был совершен первый коммерческий звонок с сотового телефона. Ну, а сегодня мы уже стали современной цифровой экосистемой с уникальными сервисами, богатым опытом и передовыми технологиями, — отмечает директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.