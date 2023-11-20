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Жители Башкирии могут выиграть автомобиль и встретиться с селебрити

Жители Башкирии могут выиграть автомобиль и встретиться с селебрити

20 ноября 2023, 07:15
Фото: МТС
Реклама. ПАО «МТС» . erid: LjN8KPXfZ
Компания МТС празднует 30 лет работы на рынке, и в связи с этим запускает старт розыгрыша призов. Принять участие в розыгрыше могут не только абоненты компании, но и все желающие.

Оператор обещает, что в рамках акции будут разыграны миллионы ценных призов, в числе которых автомобили, путешествия, встречи с селебрити и многое другое, а также до 4 млн подписок на его продукты.

Среди заявленных знаменитостей, с которыми смогут встретиться победители — писатели Сергей Минаев и Александр Цыпкин, артисты Zivert, Feduk, Антон Беляев и Slava Marlow, а также амбассадорами бренда Дмитрием Нагиевым и Анастасией Ивлеевой и много других призов.

— Фотографии из уже далеких «нулевых» способны вызвать приступ ностальгии практически у любого, у кого в те времена был сотовый телефон. Старый логотип МТС, кнопочные телефоны Nokia и Siemens, первые диалоги в SMS — для нас это целая жизнь. Именно МТС стала пионером сотовой связи в регионе. В августе 1998 года здесь был совершен первый коммерческий звонок с сотового телефона. Ну, а сегодня мы уже стали современной цифровой экосистемой с уникальными сервисами, богатым опытом и передовыми технологиями, — отмечает директор МТС в Башкортостане Егор Фисюк.

Для получения гарантированного приза достаточно подтвердить участие на сайте 30.mts.ru или в приложении оператора, и прокрутить куб. Участники также смогут претендовать на суперпризы, которые будут разыгрываться до января 2024 года.

Более подробная информация о розыгрыше — на сайте оператора.

#Общество#Андрей Королев#Новости
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