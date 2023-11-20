Власти Башкирии планируют расширить трассу Р-240 в до четырёх полос

Напомним, ранее Радий Хабиров провел встречу с главой Росавтодора Романом Новиковым. Одной из главных тем встречи стало расширение дороги в объезд Стерлитамака. Радий Хабиров отметил высокую аварийность данного участка, добавив, что сюда нужно добавить еще две полосы движения.