Власти Башкирии планируют расширить трассу Р-240 в до четырёх полос

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:37
Updated Сегодня, 09:37
Реконструкцию участка трассы Р-240 Уфа — Оренбург планируется начать в 2024 году. Предполагается, что реконструкция данного участка снизит транспортную нагрузку на три южных города республики.
«Дай бог нам в следующем году начать работы по реконструкции и капремонту трассы Р-240 от Стерлитамака до Зиргана. Это тяжёлый участок, аварийный. Сейчас там две полосы, попробуем расширить его до четырёх. Это существенно снизит нагрузку для жителей Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и прилегающих территорий», — отметил глава республики в ходе оперативного совещания в правительстве.
Напомним, ранее Радий Хабиров провел встречу с главой Росавтодора Романом Новиковым. Одной из главных тем встречи стало расширение дороги в объезд Стерлитамака. Радий Хабиров отметил высокую аварийность данного участка, добавив, что сюда нужно добавить еще две полосы движения.
«Мы уже решили оргвопросы, связанные с земельными участками, готов проект. Рассчитываем на поддержку наших федеральных коллег», — заявил Хабиров.