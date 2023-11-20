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Власти Башкирии планируют расширить трассу Р-240 в до четырёх полос

Власти Башкирии планируют расширить трассу Р-240 в до четырёх полос

20 ноября 2023, 09:28
Фото: 1MI
Ранее глава республики заявил о высокой аварийности участка трассы.

Реконструкцию участка трассы Р-240 Уфа — Оренбург планируется начать в 2024 году. Предполагается, что реконструкция данного участка снизит транспортную нагрузку на три южных города республики.

«Дай бог нам в следующем году начать работы по реконструкции и капремонту трассы Р-240 от Стерлитамака до Зиргана. Это тяжёлый участок, аварийный. Сейчас там две полосы, попробуем расширить его до четырёх. Это существенно снизит нагрузку для жителей Стерлитамака, Салавата, Ишимбая и прилегающих территорий», — отметил глава республики в ходе оперативного совещания в правительстве.

Напомним, ранее Радий Хабиров провел встречу с главой Росавтодора Романом Новиковым. Одной из главных тем встречи стало расширение дороги в объезд Стерлитамака. Радий Хабиров отметил высокую аварийность данного участка, добавив, что сюда нужно добавить еще две полосы движения.

«Мы уже решили оргвопросы, связанные с земельными участками, готов проект. Рассчитываем на поддержку наших федеральных коллег», — заявил Хабиров.
#Общество#ДТП с пострадавшими#ДТП#Дороги#Хабиров#Финансирование#Азамат Нухов#Реконструкция дороги
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