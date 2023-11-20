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Published Сегодня, 16:10

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Updated Сегодня, 16:12

В Уфе перекроют движение в центре города

В Уфе перекроют движение в центре города

20 ноября 2023, 16:10
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского района Уфы

С 21 по 22 ноября в Уфе будут временно ограничены движение транспорта на центральных улицах.

21 ноября 2023 года с 10:00 до 20:00 часов будет ограничено движение на улице Гоголя от улицы Коммунистической до улицы Чернышевского.

22 ноября 2023 года с 13:00 до 15:30 часов будет ограничено движение на улице Пушкина от улицы Цюрупы до улицы Советской.

22 ноября 2023 года с 17:00 до 23:00 часов будет ограничено движение на крайней правой полосе улицы Ленина от улицы Чернышевского до улицы Кирова, а также на крайней правой полосе по нечетной стороне улицы Крупской от улицы Кирова до улицы Чернышевского.

Ограничения, как объяснили в администрации Ленинского района Уфы, связаны с проведением в городе межрегионального комплексного физкультурного мероприятия среди ветеранов специальной военной операции Приволжского и Уральского федеральных округов.

#Общество#Город#Башкирия#Уфа#Ограничение движения#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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