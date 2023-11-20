В Уфе перекроют движение в центре города

22 ноября 2023 года с 17:00 до 23:00 часов будет ограничено движение на крайней правой полосе улицы Ленина от улицы Чернышевского до улицы Кирова, а также на крайней правой полосе по нечетной стороне улицы Крупской от улицы Кирова до улицы Чернышевского.