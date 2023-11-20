В Уфе изменится схема движения по улице Вологодской

С сегодняшнего дня в Уфе изменится схема проезда по улице Вологодской. Как пояснили в администрации Уфы из-за переноса контактных сетей электротранспорта на участке от ул. Перспективной до Коммунаров на улице Вологодской временно вводится одностороннее движение.