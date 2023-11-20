В Уфе изменится схема движения по улице Вологодской

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
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Updated Сегодня, 05:12
С сегодняшнего дня в Уфе изменится схема проезда по улице Вологодской. Как пояснили в администрации Уфы из-за переноса контактных сетей электротранспорта на участке от ул. Перспективной до Коммунаров на улице Вологодской временно вводится одностороннее движение.
Отмечается, что в в связи с этим изменятся и пути следования 4 троллейбусных и 13 автобусных маршрутов.
• №4 «Троллейбусное депо №2 — Северный автовокзал»;
• №9 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК (по ул. Первомайской)»;
• №10 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК (по ул. Кольцевой)»;
• №15 «Уфимский ДОК — ДК УМПО — Стадион „Нефтяник“».
• №35к «ДК УМПО — Пожарное депо»;
• №51 «Уфа-АВТОВАЗ — Трикотажная фабрика»;
• №59э «Пожарное депо — БГУ»;
• №69 «Микрорайон „Белореченский“ — ДК УМПО — Школа №75 — ДК УМПО»;
• №74 «Уфимский ДОК — Железнодорожный вокзал — Ул. Дзержинского»;
• №208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1»;
• №209 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — „Уфа-АВТОВАЗ“ — Асфальтобетонный завод»;
• №211 «Поселок Тимашево — Кузнецовский затон»;
• №221 «Микрорайон Шакша — Колхозный рынок»;
• №225 «Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ „Планета“»;
• №249 «Асфальтобетонный завод — Торгово-сервисный комплекс „Пушкинский“»;
• №258 «Мкр. „Серебряный ручей“ — Мкр. „Яркий“ — Уфимский ДОК» (через ул. Менделеева, ул. Первомайскую);
• №288 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Максимовка».
Напомним, ранее в Уфе изменился график маршрута уфимского автобуса 35к. Ранее к перевозчику поступил ряд обращений местных жителей, попросивших продлить маршрут следования автобуса до остановки «Станция Шакша»