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В Уфе с 20 ноября вводится одностороннее движение по улице Вологодской

В Уфе изменится схема движения по улице Вологодской

20 ноября 2023, 05:10
Фото: 1MI

В Уфе с 20 ноября вводится одностороннее движение по улице Вологодской

Причину изменений назвали в администрации Уфы.

С сегодняшнего дня в Уфе изменится схема проезда по улице Вологодской. Как пояснили в администрации Уфы из-за переноса контактных сетей электротранспорта на участке от ул. Перспективной до Коммунаров на улице Вологодской временно вводится одностороннее движение.

Фото: Пресс-служба администрации Уфы.

Отмечается, что в в связи с этим изменятся и пути следования 4 троллейбусных и 13 автобусных маршрутов.

Троллейбусы:

• №4 «Троллейбусное депо №2 — Северный автовокзал»;

• №9 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК (по ул. Первомайской)»;

• №10 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК (по ул. Кольцевой)»;

• №15 «Уфимский ДОК — ДК УМПО — Стадион „Нефтяник“».

Автобусы:

• №35к «ДК УМПО — Пожарное депо»;

• №51 «Уфа-АВТОВАЗ — Трикотажная фабрика»;

• №59э «Пожарное депо — БГУ»;

• №69 «Микрорайон „Белореченский“ — ДК УМПО — Школа №75 — ДК УМПО»;

• №74 «Уфимский ДОК — Железнодорожный вокзал — Ул. Дзержинского»;

• №208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1»;

• №209 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — „Уфа-АВТОВАЗ“ — Асфальтобетонный завод»;

• №211 «Поселок Тимашево — Кузнецовский затон»;

• №221 «Микрорайон Шакша — Колхозный рынок»;

• №225 «Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ „Планета“»;

• №249 «Асфальтобетонный завод — Торгово-сервисный комплекс „Пушкинский“»;

• №258 «Мкр. „Серебряный ручей“ — Мкр. „Яркий“ — Уфимский ДОК» (через ул. Менделеева, ул. Первомайскую);

• №288 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Максимовка».

Напомним, ранее в Уфе изменился график маршрута уфимского автобуса 35к. Ранее к перевозчику поступил ряд обращений местных жителей, попросивших продлить маршрут следования автобуса до остановки «Станция Шакша»

#Уфа#Администрация Уфы#Новости Уфы#Транспорт#Трамваи#Азамат Нухов#Остановка общественного транспорта#Пассажирский транспорт
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