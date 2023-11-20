В Модульбанке обнулили ставку за прием платежей в кофейнях

Существует способ решения проблемы кофейного бизнеса, который могут предложить банки, борющиеся за каждого клиента, как и все участники глобального рынка. Например, Модульбанк, обслуживающий малый и средний бизнес, отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен. Если предприниматели присоединятся к платформе CafeStore, им не придется платить проценты за прием безналичных платежей, что позволит сэкономить десятки тысяч рублей ежемесячно, по оценке финансистов. Владельцы кофеен смогут сократить расходы на закупки товаров, лизинг и расчетно-кассовое обслуживание.