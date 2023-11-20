В Модульбанке обнулили ставку за прием платежей в кофейнях

Posted Сегодня, 06:36
Published Сегодня, 06:36
Modified Сегодня, 06:36
Updated Сегодня, 06:36
Как сообщает издание rostovgazeta.ru, первый вариант грозит потерей клиентов, так как кофе не является продуктом первой необходимости, и, решив экономить, с большой долей вероятности любители кофе перестанут посещать кофейни. Второй вариант также не выход, поскольку привыкшие к отличному кофе посетители кофеен могут отказаться от напитка низкого качества.
Автор книги «Баристалогия» известный бариста Глеб Невейкин подчеркнул, что посетители кофеен весьма требовательны. По его словам, в России вообще очень хорошая гастрономическая культура. Эксперт уверен, что если кофеманам предложить кофе плохого качества, то они это почувствуют. Поэтому, по наблюдениям Невейкина, при инфляции «чашка кофе дорожает в последнюю очередь».
Существует способ решения проблемы кофейного бизнеса, который могут предложить банки, борющиеся за каждого клиента, как и все участники глобального рынка. Например, Модульбанк, обслуживающий малый и средний бизнес, отменил ставку по торговому эквайрингу для кофеен. Если предприниматели присоединятся к платформе CafeStore, им не придется платить проценты за прием безналичных платежей, что позволит сэкономить десятки тысяч рублей ежемесячно, по оценке финансистов. Владельцы кофеен смогут сократить расходы на закупки товаров, лизинг и расчетно-кассовое обслуживание.
По словам председателя правления Модульбанка Павла Семенова, отмена ставки по эквайрингу — это еще один шаг к упрощению жизни владельцев кофеен. В прошлом году Модульбанк запустил платформу CafeStore, которая помогает кофейням снизить издержки. В этом году предпринимателям предложили бесплатное решение для автоматизации кофеен. И для этого не требуется расчетный счет в банке.
Будем надеяться, что предприниматели найдут решение, и цены в кофейнях останутся на приемлемом уровне, чтобы поклонникам кофе не пришлось выбирать между «в кофейне хорошо» и «самая дешевая чашка кофе — дома».