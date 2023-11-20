В МЧС рассказали подробности инцидента на озере Абызово

На озере Абызово Благовещенского района произошла инцидентная ситуация, которая была активно обсуждаема в социальных сетях. Видеоролик, который распространялся, показывал, что двое любителей рыбалки оказались затянутыми под лед, а свидетели происшествия пытаются их спасти.