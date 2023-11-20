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Published Сегодня, 11:18

Modified Сегодня, 11:20

Updated Сегодня, 11:20

В МЧС рассказали подробности инцидента на озере Абызово

В МЧС рассказали подробности инцидента на озере Абызово

20 ноября 2023, 11:18
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.

На озере Абызово Благовещенского района произошла инцидентная ситуация, которая была активно обсуждаема в социальных сетях. Видеоролик, который распространялся, показывал, что двое любителей рыбалки оказались затянутыми под лед, а свидетели происшествия пытаются их спасти.

Сотрудники МЧС отправились на место, чтобы прояснить происходящее.

«На озере рыбаков нет, следов провала нет, снега в окрестностях озера нет, выход на лед не возможен, сразу проваливаешься.», — рассказали в ведомстве.

Как оказалось, ситуация произошла в Мурманской области.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Рыбалка#Виалина Ахсанова
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