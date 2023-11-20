В МЧС рассказали подробности инцидента на озере Абызово

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:20
Updated Сегодня, 11:20
На озере Абызово Благовещенского района произошла инцидентная ситуация, которая была активно обсуждаема в социальных сетях. Видеоролик, который распространялся, показывал, что двое любителей рыбалки оказались затянутыми под лед, а свидетели происшествия пытаются их спасти.
Сотрудники МЧС отправились на место, чтобы прояснить происходящее.
«На озере рыбаков нет, следов провала нет, снега в окрестностях озера нет, выход на лед не возможен, сразу проваливаешься.», — рассказали в ведомстве.
Как оказалось, ситуация произошла в Мурманской области.