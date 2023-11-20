В Башкортостане телефон чуть не сгорел в руках школьника прямо на уроке

Posted Сегодня, 12:32
Published Сегодня, 12:32
Modified Сегодня, 12:34
Updated Сегодня, 12:34
В школе-интернате в Янауле произошел инцидент. Школьник вдруг заметил, что его телефон стал слишком горячим в руках. От перегрева устройства начало плавиться и даже выделять дым.
Чтобы предотвратить возможное возгорание, было принято решение эвакуировать всех присутствующих в здании — 138 человек, включая 122 ребенка, до прибытия пожарных. К счастью, никто не пострадал, но аппарат понес значительный ущерб.
МЧС отмечает, что сотовые телефоны и пауэрбанки, использующие литий-ионные аккумуляторы, могут быть потушены только при полном погружении в воду.