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Posted Сегодня, 12:32

Published Сегодня, 12:32

Modified Сегодня, 12:34

Updated Сегодня, 12:34

Перегретый телефон спровоцировал эвакуацию в школе-интернат в Башкортостане

В Башкортостане телефон чуть не сгорел в руках школьника прямо на уроке

20 ноября 2023, 12:32
Фото: https://web.telegram.org/k/#@mchsrb01

Перегретый телефон спровоцировал эвакуацию в школе-интернат в Башкортостане

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.
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Дети

В школе-интернате в Янауле произошел инцидент. Школьник вдруг заметил, что его телефон стал слишком горячим в руках. От перегрева устройства начало плавиться и даже выделять дым.

Чтобы предотвратить возможное возгорание, было принято решение эвакуировать всех присутствующих в здании — 138 человек, включая 122 ребенка, до прибытия пожарных. К счастью, никто не пострадал, но аппарат понес значительный ущерб.

МЧС отмечает, что сотовые телефоны и пауэрбанки, использующие литий-ионные аккумуляторы, могут быть потушены только при полном погружении в воду.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Пожар#Дети#Новости Башкирии#Новости Уфы#Телефон#Виалина Ахсанова#Возгорание
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