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Updated Сегодня, 04:02

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Вадимом Хисмаевым

В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Вадимом Хисмаевым

20 ноября 2023, 03:19
Фото: 1MI
О гибели военнослужащего сообщил глава Благоварского района Башкирии Марат Юсупов.

В Благоварском районе республики простились с погибшим в ходе СВО Вадимом Хисмаевым. Как отметил руководитель муниципалитета Марат Юсупов, уроженец деревни Алексеевка больше года с честью выполнял боевые задачи в зоне СВО. Вадим Хисмаев отправился в зону СВО в октябре 2022 года.

«Выражаю искренние соболезнования маме, братьям, родным и близким. Светлая память о Вадиме, как о верном товарище, о доблестном воине, самоотверженном защитнике Родины навсегда останется в наших сердцах», — написал Юсупов в соцсетях.
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