В Башкирии простились с погибшим в ходе СВО Вадимом Хисмаевым

В Благоварском районе республики простились с погибшим в ходе СВО Вадимом Хисмаевым. Как отметил руководитель муниципалитета Марат Юсупов, уроженец деревни Алексеевка больше года с честью выполнял боевые задачи в зоне СВО. Вадим Хисмаев отправился в зону СВО в октябре 2022 года.