В Башкирии 12,4% работников получают менее 20 тысяч рублей в месяц

Башкирия заняла 37 место в рейтинге регионов по зарплатам в 2023 году. Так, в республике 12,4% работников получают менее 20 тысяч рублей в месяц, а 7,6% — выше 100 тысяч. Диапазон типовых зарплат в республике составляет с среднем от 26 до 57 тысяч рублей.