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Башкирия заняла 37 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат

В Башкирии 12,4% работников получают менее 20 тысяч рублей в месяц

20 ноября 2023, 04:18
Фото: Midjourney

Башкирия заняла 37 место в рейтинге регионов России по уровню зарплат

Данные статистики публикует «РИА Новости».

Башкирия заняла 37 место в рейтинге регионов по зарплатам в 2023 году. Так, в республике 12,4% работников получают менее 20 тысяч рублей в месяц, а 7,6% — выше 100 тысяч. Диапазон типовых зарплат в республике составляет с среднем от 26 до 57 тысяч рублей.

Отмечается, что первую строчку среди регионов с высокими зарплатами на протяжении четырех лет занимает Чукотский автономный округ. Более половины работающих граждан региона зарабатывают 100 тысяч рублей. Диапазон типовых зарплат в округе варьируется от 75 до 166 тысяч рублей.

Большая доля низкооплачиваемых работников отмечена в Чеченской Республике — 35,6 процента, в Республике Ингушетия — 34,1 процента и Республике Дагестан —32,2 процента.

#Азамат Нухов
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