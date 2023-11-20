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Скандальная участница Дома-2 из Уфы примет участие в шоу «Богиня»

Уфимская боксерша примет участие в фэшн-реалити «Богиня»

20 ноября 2023, 10:18
Фото: https://vk.com/dom2__club

Скандальная участница Дома-2 из Уфы примет участие в шоу «Богиня»

Фэшн-реалити «Богиня» пройдет на телеканале «Суббота!», сообщили в пресс-службе телеканала.

В фэшн-реалити «Богиня» на телеканале «Суббота!» появится боксерша из Уфы. Показ новых эпизодов шоу продолжается, по информации пресс-службы канала. Анастасия Балтер из Уфы станет участницей следующего выпуска, который выйдет на экраны уже сегодня, 20 ноября. Девушке 22 года, она является кандидатом в мастера спорта по боксу. Ей предстоит выполнить задание и создать образ в стиле турецких сериалов.

Участницам проекта дается 3 часа и 15 тысяч рублей на сборку образа, который должен покорить модных экспертов: фэшн-гуру Даниила Грачева и блогеров Романа Каграманова и Марию Миногарову.

Напомним, что Анастасия участвовала в проекте «Дом-2». Известно, что Анастасия была очень вспыльчивой и эмоциональной участницей. Уже в первый день своего прихода она успела оскорбить несколько участниц и начать с ними войну. Но несмотря на ее беспардонное поведение, к ней всегда приходили парни. Вспыльчивость и скандальное поведение помогали Насте остаться на проекте.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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