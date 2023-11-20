Уфимская боксерша примет участие в фэшн-реалити «Богиня»

Напомним, что Анастасия участвовала в проекте «Дом-2». Известно, что Анастасия была очень вспыльчивой и эмоциональной участницей. Уже в первый день своего прихода она успела оскорбить несколько участниц и начать с ними войну. Но несмотря на ее беспардонное поведение, к ней всегда приходили парни. Вспыльчивость и скандальное поведение помогали Насте остаться на проекте.