Уфимская боксерша примет участие в фэшн-реалити «Богиня»

Posted Сегодня, 10:18
Published Сегодня, 10:18
Modified Сегодня, 10:20
Updated Сегодня, 10:20
В фэшн-реалити «Богиня» на телеканале «Суббота!» появится боксерша из Уфы. Показ новых эпизодов шоу продолжается, по информации пресс-службы канала. Анастасия Балтер из Уфы станет участницей следующего выпуска, который выйдет на экраны уже сегодня, 20 ноября. Девушке 22 года, она является кандидатом в мастера спорта по боксу. Ей предстоит выполнить задание и создать образ в стиле турецких сериалов.
Участницам проекта дается 3 часа и 15 тысяч рублей на сборку образа, который должен покорить модных экспертов: фэшн-гуру Даниила Грачева и блогеров Романа Каграманова и Марию Миногарову.
Напомним, что Анастасия участвовала в проекте «Дом-2». Известно, что Анастасия была очень вспыльчивой и эмоциональной участницей. Уже в первый день своего прихода она успела оскорбить несколько участниц и начать с ними войну. Но несмотря на ее беспардонное поведение, к ней всегда приходили парни. Вспыльчивость и скандальное поведение помогали Насте остаться на проекте.