Удмуртский Дед Мороз ждет письма от детей со всей России

Помимо этого, на форуме «Россия» была открыта выставка «Елки России». Елка из Удмуртии установлена слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. В ближайшее время она будет украшена игрушками с изображениями удмуртских мифологических персонажей, традиционными археологическими мотивами и символами. Интересно, что часть из них была создана мастерами Удмуртии. А после зимы елки, представляющие 89 регионов, будут высажены в парке на ВДНХ.