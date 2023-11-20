Удмуртский Дед Мороз ждет письма от детей со всей России

Posted Сегодня, 10:24
Published Сегодня, 10:24
Modified Сегодня, 10:24
Updated Сегодня, 10:24
18 ноября Тол Бабай пообщался и сфотографировался с посетителями выставки. Первыми встретились с ним жители Москвы, Московской области, Татарстана, Калининградской области и Алтайского края. Все желающие имели возможность загадать желания и отправить письма в резиденцию Тол Бабая, расположенную в селе Шаркан, пишет udm-info.ru.
Удмуртский Дед Мороз пожелал каждому здоровья, удачи, счастья, терпения и, конечно же, веры в чудеса и сказки. Он подчеркнул, что гордится тем, что присутствие на стенде «Мы из Удмуртии» позволяет ему встречаться с детьми и взрослыми из разных регионов страны и ознакомить их с удмуртскими традициями.
Помимо этого, на форуме «Россия» была открыта выставка «Елки России». Елка из Удмуртии установлена слева от павильона «Достижения России» на главной аллее. В ближайшее время она будет украшена игрушками с изображениями удмуртских мифологических персонажей, традиционными археологическими мотивами и символами. Интересно, что часть из них была создана мастерами Удмуртии. А после зимы елки, представляющие 89 регионов, будут высажены в парке на ВДНХ.
Выставка-форум «Россия» была открыта по поручению президента России Владимира Путина с 4 ноября 2023 года и продлится до 12 апреля 2024 года. Представление Удмуртии состоится в рамках события, запланированного на 5 декабря, день региона. У гостей будет насыщенная программа, включающая культурные и деловые мероприятия, а также представление инвестиционных возможностей республики и туристического календаря.