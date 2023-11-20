Стоматолог предупредила о рисках при развитии кариеса в зубе

«Это связано с тем, что возможно на зубе уже есть киста, и речь идет о необходимости спасения зуба от удаления. Иногда зуб начинает болеть, затем боль проходит, но проблема не исчезает сама по себе. Напротив, ситуация ухудшается, часто незаметно для пациента. Это может привести к отеку щеки (ранее называли флюс), сильным болям, неулучшаемым обезболивающим действиям, выходу гноя через десну и даже распространению инфекции в кости», — подчеркнула специалист.