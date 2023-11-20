Стоматолог предупредила о рисках при развитии кариеса в зубе

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
Modified Сегодня, 09:47
Updated Сегодня, 09:47
«Процесс развития кариеса в зубе происходит постепенно. Сначала поражается только эмаль, затем процесс распространяется на дентин, находящийся под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес в нем может развиваться быстро. Особенно активно кариес развивается у детей», — подчеркнула стоматолог медицинского центра «Столица» Светлана Трифонова в интервью ИА RuNews24.ru.
Врач отметила, что если не лечить кариес на ранней стадии, то он может привести к обширному поражению зуба. Зуб может стать практически полым внутри, стенки разрушены, и такой зуб может быть невосстановимым даже при использовании лучших пломб. Опытный стоматолог предложит восстановление зуба через керамическую реставрацию (вкладку), что обойдется гораздо дороже обычной пломбы.
«Если пациент игнорирует развитие кариеса, он может продвинуться до глубоких слоев и достичь пульпы, то есть нерва зуба. В пульпе начинается воспаление, которое может проходить без симптомов или вызывать боли. В таких случаях приходится проводить депульпацию — лечение корневых каналов. После этого лечения зуб часто уже нельзя восстановить обычной пломбой. В 90% случаев требуется установка керамической коронки или вкладки», — подчеркнула врач.
Стоматолог настоятельно рекомендует: если зуб начинает болеть, следует как можно скорее обратиться к врачу, а не пытаться справиться с болевыми ощущениями при помощи обезболивающих таблеток.
«Это связано с тем, что возможно на зубе уже есть киста, и речь идет о необходимости спасения зуба от удаления. Иногда зуб начинает болеть, затем боль проходит, но проблема не исчезает сама по себе. Напротив, ситуация ухудшается, часто незаметно для пациента. Это может привести к отеку щеки (ранее называли флюс), сильным болям, неулучшаемым обезболивающим действиям, выходу гноя через десну и даже распространению инфекции в кости», — подчеркнула специалист.