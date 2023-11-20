Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

Если не вылечить кариес, пока он еще маленький, то зуб может быть серьезно поврежден. Возможно даже полное разрушение зуба, его стенки будут разрушены. В таком случае самая хорошая пломба уже не поможет, и придется делать керамическую реставрацию или вкладку. Понятно, что это требует значительных затрат.