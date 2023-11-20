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Published Сегодня, 18:23

Modified Сегодня, 18:25

Updated Сегодня, 18:25

Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

20 ноября 2023, 18:23
Многие из нас часто откладывают походы к стоматологу по разным причинам: нет времени, боимся неприятных процедур или дороговизны услуг. Однако, такое поведение может привести к серьезным проблемам с зубами, которые потом будет сложно и дорого исправить.

Поэтому важно помнить, что лечение зубов необходимо проводить незамедлительно, пишет runews24.ru.

Как рассказала стоматолог Светлана Трифонова из медицинского центра «Столица», кариес в зубе развивается постепенно. Сначала поражается эмаль, а затем заболевание распространяется на дентин, который находится под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес может быстро развиваться. У детей этот процесс особенно быстрый.

Если не вылечить кариес, пока он еще маленький, то зуб может быть серьезно поврежден. Возможно даже полное разрушение зуба, его стенки будут разрушены. В таком случае самая хорошая пломба уже не поможет, и придется делать керамическую реставрацию или вкладку. Понятно, что это требует значительных затрат.

Однако, если кариес продолжает развиваться без лечения, он может достигнуть нерва зуба и вызвать воспаление пульпы. Воспаление может проходить безболезненно или сопровождаться болями. В таком случае придется лечить зуб, удалять нерв. После такого лечения уже не получится просто запломбировать зуб. В 90% случаев придется делать керамическую коронку или вкладку.

Поэтому стоматолог настоятельно рекомендует обращаться к врачу, если зуб начинает болеть, а не принимать обезболивающие.

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