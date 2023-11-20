Стоматолог назвала жуткие последствия откладывания лечения кариеса

Posted Сегодня, 18:23
Published Сегодня, 18:23
Modified Сегодня, 18:25
Updated Сегодня, 18:25
Поэтому важно помнить, что лечение зубов необходимо проводить незамедлительно, пишет runews24.ru.
Как рассказала стоматолог Светлана Трифонова из медицинского центра «Столица», кариес в зубе развивается постепенно. Сначала поражается эмаль, а затем заболевание распространяется на дентин, который находится под эмалью. Дентин достаточно мягкий, поэтому кариес может быстро развиваться. У детей этот процесс особенно быстрый.
Если не вылечить кариес, пока он еще маленький, то зуб может быть серьезно поврежден. Возможно даже полное разрушение зуба, его стенки будут разрушены. В таком случае самая хорошая пломба уже не поможет, и придется делать керамическую реставрацию или вкладку. Понятно, что это требует значительных затрат.
Однако, если кариес продолжает развиваться без лечения, он может достигнуть нерва зуба и вызвать воспаление пульпы. Воспаление может проходить безболезненно или сопровождаться болями. В таком случае придется лечить зуб, удалять нерв. После такого лечения уже не получится просто запломбировать зуб. В 90% случаев придется делать керамическую коронку или вкладку.
Поэтому стоматолог настоятельно рекомендует обращаться к врачу, если зуб начинает болеть, а не принимать обезболивающие.