Стало известно у кого в Башкирии вырастут пенсии в 2024 году

На те же 7,5% подорожают и пенсионные баллы. Ранее мы рассказывали о том, что за счёт этих баллов накапливается сумма пенсии, которую вы будете получать по достижении пенсионного возраста. Если в этом году один балл приносил 123 рубля 77 копеек, то в следующем будет давать 133 рубля 5 копеек.