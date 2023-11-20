Стало известно у кого в Башкирии вырастут пенсии в 2024 году

Posted Сегодня, 12:05
Published Сегодня, 12:05
Modified Сегодня, 12:07
Updated Сегодня, 12:07
Новый год не за горами, и власти готовят нас к изменениям в социальном обеспечении.
Недавно мы говорили о том, насколько изменится минимальная зарплата в Башкирии. Изменился и показатель прожиточного минимума — правительство республики установило его на уровне 14 991 рублей. Для пенсионеров эта сумма на 2 тысячи меньше — чиновники считают, что нашим дедушкам и бабушкам посильно выжить на 12 550 рублей.
Осенью средний размер пенсий в Башкирии составил 19 527 рублей для неработающих пенсионеров и 17 059 рублей для тех, кто продолжает трудиться. Эти цифры меньше, чем получают пожилые люди в среднем по стране. Размер социальных пенсий в республике составил 12 698 рублей.
Сейчас в Башкирии живёт 1 млн 136 тысяч 335 пенсионеров. В 2024 году на пенсию смогут выйти женщины старше 58 лет и мужчины старше 64 лет.
С 1 января страховая пенсия должна увеличиться на 7,5% — это соответствует официальному уровню инфляции на конец 2023 года. Речь идёт о фиксированной части — в нынешнем году она составляет 7 567,33 рублей. Таким образом, минимальная пенсия достигнет 8 тысяч 134 рублей 88 копеек. Так как доходы граждан не должны быть ниже прожиточного минимума, к пенсии будут добавлять выплаты, чтобы подвести уровень доходов до 12 550 рублей (для неработающих граждан).
На те же 7,5% подорожают и пенсионные баллы. Ранее мы рассказывали о том, что за счёт этих баллов накапливается сумма пенсии, которую вы будете получать по достижении пенсионного возраста. Если в этом году один балл приносил 123 рубля 77 копеек, то в следующем будет давать 133 рубля 5 копеек.
Подсчитаем, какой будет минимальная пенсия в 2024 году. Если за время трудового стажа вы накопили минимальное количество баллов, установленное Социальным фондом — 28,2, то они принесут вам 3 752,01 рублей. Прибавив фиксированную часть пенсии — 8 134,88 рублей — вы сможете рассчитывать на пенсию в 11 886 рублей 89 копеек. Это меньше прожиточного минимума, поэтому государство должно будет доплатить разницу.
Средний размер пенсий в России после перерасчёта составит 23 405 рублей, об этом заявили в министерстве труда.
Мы составляли подробную схему того, как рассчитать будущую пенсию. Она будет зависеть от того, какую зарплату вы получали и сколько страховых взносов вы или ваш работодатель внесли в Социальный фонд.