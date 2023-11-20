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Published Сегодня, 17:00

Modified Сегодня, 17:02

Updated Сегодня, 17:02

Скрутка пробега является проблемой для отечественного авторынка

Скрутка пробега является проблемой для отечественного авторынка

20 ноября 2023, 17:00
Фото: Midjourney
Участники современного авторынка России отмечают, что одной из главных проблем подержанных автомобилей является «скрутка пробега», когда продавцы автомобиля намеренно уменьшают показатели одометра.

Как передают NEWS.ru со ссылкой на автоэксперта Алексея Подщеколдина, не менее 30% подержанных машин имеют некорректное показание одометра.

В основном, это автомобили, которым более 5-7 лет. Чем старше машина, тем больше может быть скрученного пробега.

По оценкам экспертов, среди массовых брендов чаще всего скручивают пробег на Lada, Ford, Toyota. У премиальных брендов — на Land Rover, Cadillac и Jaguar.

В качестве самого эффективного способа защититься от такой проблемы специалисты рынка рекомендуют проверку машины по базам данных. Например, через сервисы «Автотека», Auto.ru, «Автокод» и другие.

Стоит отметить, что по факту продажа автомобиля со скрученным пробегом является обманом, однако вернуть такую машину обратно продавцу или потребовать возмещения разницы в стоимости сегодня не представляется возможным. Это подтверждают и сами юристы.

Таким образом, перед покупкой машины необходимо максимально проверить ее историю и состояние по всем возможным каналам.

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