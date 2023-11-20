Скрутка пробега является проблемой для отечественного авторынка

Posted Сегодня, 17:00
Published Сегодня, 17:00
Modified Сегодня, 17:02
Updated Сегодня, 17:02
Как передают NEWS.ru со ссылкой на автоэксперта Алексея Подщеколдина, не менее 30% подержанных машин имеют некорректное показание одометра.
В основном, это автомобили, которым более 5-7 лет. Чем старше машина, тем больше может быть скрученного пробега.
По оценкам экспертов, среди массовых брендов чаще всего скручивают пробег на Lada, Ford, Toyota. У премиальных брендов — на Land Rover, Cadillac и Jaguar.
В качестве самого эффективного способа защититься от такой проблемы специалисты рынка рекомендуют проверку машины по базам данных. Например, через сервисы «Автотека», Auto.ru, «Автокод» и другие.
Стоит отметить, что по факту продажа автомобиля со скрученным пробегом является обманом, однако вернуть такую машину обратно продавцу или потребовать возмещения разницы в стоимости сегодня не представляется возможным. Это подтверждают и сами юристы.
Таким образом, перед покупкой машины необходимо максимально проверить ее историю и состояние по всем возможным каналам.