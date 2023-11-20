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Posted Сегодня, 13:05

Published Сегодня, 13:05

Modified Сегодня, 13:07

Updated Сегодня, 13:07

В Башкирии два брата организовали незаконное производство наркотиков

Семейное дело: в Калтасинском районе задержаны братья за выращивание наркотиков

20 ноября 2023, 13:05
Фото: 1MI

В Башкирии два брата организовали незаконное производство наркотиков

Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

В Калтасинском районе произошло задержание двух местных жителей, которые были подозреваемыми в выращивании конопли. Во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Калтасинскому району, было установлено, что старший брат оборудовал одну из комнат жилого дома под теплицу, а младший выращивал марихуану в гараже. При обыске жилища подозреваемых было обнаружено и изъято 4 растения различной степени «зрелости», а также партия уже готовой продукции общей массой более 4 килограммов, что свидетельствует о их причастности к распространению наркотиков.

Местный житель без работы, 44 лет, по предварительным данным, употреблял марихуану и впоследствии решил заняться выращиванием конопли в своем доме. Для этой цели он оборудовал отдельную комнату-теплицу с особыми лампами и необходимым оборудованием для культивирования. В свою очередь, старший брат был примером для младшего, что побудило 38-летнего мужчину организовать парник для выращивания марихуаны в своем гараже.

Полицейские внезапно прервали идиллию в доме подозреваемых, где предприимчивые братья ухаживали за растениями, поливая и пропалывая их. Задержанные на допросе утверждают, что выращивали запрещенное растение только для личного потребления. Однако существует высокая вероятность, что братья также распространяли наркотики.

Задержанные признали свою вину, и в настоящее время уголовное дело возбуждено в отношении них за незаконное выращивание растений, содержащих наркотические вещества.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Наркотики#Задержание наркоторговца#Новости Башкирии#Новости Уфы#Торговля наркотиками#Виалина Ахсанова#Нарколаборатория
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