Семейное дело: в Калтасинском районе задержаны братья за выращивание наркотиков

В Калтасинском районе произошло задержание двух местных жителей, которые были подозреваемыми в выращивании конопли. Во время оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Калтасинскому району, было установлено, что старший брат оборудовал одну из комнат жилого дома под теплицу, а младший выращивал марихуану в гараже. При обыске жилища подозреваемых было обнаружено и изъято 4 растения различной степени «зрелости», а также партия уже готовой продукции общей массой более 4 килограммов, что свидетельствует о их причастности к распространению наркотиков.