РЭО представил типовые техрешения по обращению с ТКО

Posted Сегодня, 14:45
Published Сегодня, 14:45
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Как пишет издание 56orb.ru, в этом альбоме собраны реальные примеры производств, успешно утилизирующих вторичные ресурсы и использующих их для создания новой продукции. Также в нем демонстрируются эффективные методы работы с вторичными сырьевыми материалами. Ранее Российский экологический оператор разработал альбом типовых технических решений по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что в 2021 году РЭО выпустил новый альбом типовых технических решений для отрасли обращения с отходами производства и потребления. В нем представлены примеры качественного российского оборудования и доступных решений в сфере обращения с такими отходами. Альбом активно используется исполнительными органами власти субъектов РФ и инвесторами при планировании объектов по обращению с отходами. Российский экологический оператор уверен, что новый альбом также будет оценен заинтересованными лицами и позволит повысить осведомленность организаций в использовании вторичных ресурсов и вторсырья при реализации проектов.
В альбоме типовых технических решений Российского экологического оператора собраны успешно реализованные проекты по обращению с отходами в различных отраслях: металлургии, химической, легкой промышленности, лесопромышленном комплексе, производстве строительных материалов, а также электронике и микроэлектронике. Представлены 25 уже реализованных проектов по использованию вторичного сырья и ресурсов, а также три находящихся на данный момент на стадии разработки.
Директор по технологиям Российского экологического оператора Олег Шияновский отметил, что в альбоме подробно описываются принципы технологических схем объектов по утилизации вторичных ресурсов, места их реализации, перечни продукции и вторичного сырья, используемого в производстве.
Альбом типовых технических решений разработан Российским экологическим оператором совместно с Минпромторгом России в рамках программы «Применение вторичных ресурсов и вторичного сырья из отходов в промышленном производстве». Отмечается, что сам альбом соответствует принципам экономики замкнутого цикла.