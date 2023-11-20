РЭО представил типовые техрешения по обращению с ТКО

Генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев рассказал, что в 2021 году РЭО выпустил новый альбом типовых технических решений для отрасли обращения с отходами производства и потребления. В нем представлены примеры качественного российского оборудования и доступных решений в сфере обращения с такими отходами. Альбом активно используется исполнительными органами власти субъектов РФ и инвесторами при планировании объектов по обращению с отходами. Российский экологический оператор уверен, что новый альбом также будет оценен заинтересованными лицами и позволит повысить осведомленность организаций в использовании вторичных ресурсов и вторсырья при реализации проектов.