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РЭО и МГИМО запустили совместную программу ДПО для экологов

РЭО и МГИМО запустили совместную программу ДПО для экологов

20 ноября 2023, 17:44
Фото: 1MI
Российский экологический оператор (РЭО) и Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) анонсировали набор слушателей совместной программы повышения квалификации работников в области экологии.

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, по окончании обучения выпускники программы РЭО и МГИМО МИД России «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления» приобретут дополнительные знания и компетенции по применению ответственности за правонарушения в сфере природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления, научатся самостоятельной оценке уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, оценке экономического ущерба, причиненного природе. Об этом пишет gorod55.

В рамках обучения слушателям дадут комплексные знания об общей характеристике экологических правонарушений, предоставят информацию о видах ответственности за правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления. Также они освоят теоретические основы судебной экспертизы, процессуальные основы производства судебной экологической экспертизы.

В процессе обучения слушателям расскажут о понятии экологического вреда, методиках определения и расчета размера вреда, причиненного природе в результате нарушения законодательства.

Программу реализуют в рамках стратегии РЭО и в целях подготовки кадров, которым предстоит участвовать в формировании экономики замкнутого цикла.

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