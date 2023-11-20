РЭО и МГИМО запустили совместную программу ДПО для экологов

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 17:44
Updated Сегодня, 17:44
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, по окончании обучения выпускники программы РЭО и МГИМО МИД России «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления» приобретут дополнительные знания и компетенции по применению ответственности за правонарушения в сфере природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления, научатся самостоятельной оценке уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, оценке экономического ущерба, причиненного природе. Об этом пишет gorod55.
В рамках обучения слушателям дадут комплексные знания об общей характеристике экологических правонарушений, предоставят информацию о видах ответственности за правонарушения в области обращения с отходами производства и потребления. Также они освоят теоретические основы судебной экспертизы, процессуальные основы производства судебной экологической экспертизы.
В процессе обучения слушателям расскажут о понятии экологического вреда, методиках определения и расчета размера вреда, причиненного природе в результате нарушения законодательства.
Программу реализуют в рамках стратегии РЭО и в целях подготовки кадров, которым предстоит участвовать в формировании экономики замкнутого цикла.