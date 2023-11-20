РЭО и МГИМО запустили совместную программу ДПО для экологов

Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, по окончании обучения выпускники программы РЭО и МГИМО МИД России «Ответственность за нарушения природоохранного законодательства в области обращения с отходами производства и потребления» приобретут дополнительные знания и компетенции по применению ответственности за правонарушения в сфере природоохранного законодательства при обращении с отходами производства и потребления, научатся самостоятельной оценке уровня негативного антропогенного воздействия на окружающую среду, оценке экономического ущерба, причиненного природе. Об этом пишет gorod55.