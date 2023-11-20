mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:51

Published Сегодня, 09:51

Modified Сегодня, 09:53

Updated Сегодня, 09:53

В Башкирии двое рыбаков провалились под лёд

Провалились под лёд: утренняя рыбалка в Благовещенском районе чуть не стала последней

20 ноября 2023, 09:51
Фото: 1MI

В Башкирии двое рыбаков провалились под лёд

Кадры инциденты попали в соцсети.

Сегодня утром в Благовещенском районе на озере Абызово чудом не погибли два рыбака. В записи, опубликованной в телеграм-канале «БашДТП», видно, как пара мужчин провалилась под лед. Свидетели этого инцидента оказали помощь и смогли вытащить рыбаков собственными силами.

С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МЧС. Мы опубликуем ответ сразу после получения.

Ранее Mkset сообщал о том, как спасателям удалось спасти собаку, провалившуюся под лёд. Инцидент произошел на озере Долгом в микрорайоне Нижегородка. После звонка очевидцев на место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда. Один из спасателей по льду дополз до собаки и вытащил её из полыньи.

Видео: БашДТП
#Общество#Происшествия#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Рыбалка#Виалина Ахсанова
Подпишитесь
«Не любят вас застройщики»: что известно о новом главе Башкультнаследия
Сегодня, 07:42
Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность
Сегодня, 08:00
Названа дата открытия Резиденции Деда Мороза в Уфе
Сегодня, 05:47
Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе
Сегодня, 04:55
Украина ввела санкции против чиновников из Башкирии. Что это значит?
18 ноября, 18:10
Алексей Нечаев предложил дать людям право оценивать мэров в Башкирии
Сегодня, 05:00