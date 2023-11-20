Провалились под лёд: утренняя рыбалка в Благовещенском районе чуть не стала последней

Posted Сегодня, 09:51
Published Сегодня, 09:51
Modified Сегодня, 09:53
Updated Сегодня, 09:53
Сегодня утром в Благовещенском районе на озере Абызово чудом не погибли два рыбака. В записи, опубликованной в телеграм-канале «БашДТП», видно, как пара мужчин провалилась под лед. Свидетели этого инцидента оказали помощь и смогли вытащить рыбаков собственными силами.
С просьбой прокомментировать данную ситуацию Mkset обратился в пресс-службу МЧС. Мы опубликуем ответ сразу после получения.
Ранее Mkset сообщал о том, как спасателям удалось спасти собаку, провалившуюся под лёд. Инцидент произошел на озере Долгом в микрорайоне Нижегородка. После звонка очевидцев на место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда. Один из спасателей по льду дополз до собаки и вытащил её из полыньи.