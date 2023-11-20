Провалились под лёд: утренняя рыбалка в Благовещенском районе чуть не стала последней

Ранее Mkset сообщал о том, как спасателям удалось спасти собаку, провалившуюся под лёд. Инцидент произошел на озере Долгом в микрорайоне Нижегородка. После звонка очевидцев на место прибыли сотрудники Поисково-спасательного отряда. Один из спасателей по льду дополз до собаки и вытащил её из полыньи.