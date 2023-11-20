Понтонный мост в Бирске временно закрыли

Posted Сегодня, 14:23
Published Сегодня, 14:23
Modified Сегодня, 14:25
Updated Сегодня, 14:25
Понтонный мост через реку Белая в Бирске временно не доступен, информируют в пресс-службе ГК РБ по ЧС. Местным жителям рекомендуют использовать объездные маршруты. Например, можно объехать мост через дорогу Дюртюли-Бураево или использовать мост «Благовещенский», ведущий на трассу М7.
По словам представителей ведомства, понтонные мосты закрываются каждый год, когда температура падает ниже нуля. В зимнее время проезд будет осуществляться по ледовым переправам.
В республике есть четыре ледовые переправы: на реке Белая в районе города Бирск, в селе Староянзигитово Краснокамского района, на реке Кама у поселка Николо-Березовка Краснокамского района и на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района.