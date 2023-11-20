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Понтонный мост в Бирске временно закрыли

Понтонный мост в Бирске временно закрыли

20 ноября 2023, 14:23
Фото: 1MI
Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

Понтонный мост через реку Белая в Бирске временно не доступен, информируют в пресс-службе ГК РБ по ЧС. Местным жителям рекомендуют использовать объездные маршруты. Например, можно объехать мост через дорогу Дюртюли-Бураево или использовать мост «Благовещенский», ведущий на трассу М7.

По словам представителей ведомства, понтонные мосты закрываются каждый год, когда температура падает ниже нуля. В зимнее время проезд будет осуществляться по ледовым переправам.

В республике есть четыре ледовые переправы: на реке Белая в районе города Бирск, в селе Староянзигитово Краснокамского района, на реке Кама у поселка Николо-Березовка Краснокамского района и на реке Уфа в селе Караидель Караидельского района.

#Общество#Башкирия#Дороги#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Мост#Закрытие дорог#Виалина Ахсанова
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