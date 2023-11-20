От Лады до Мерседеса: в Башкирии с молотка уйдут автомобили должников

В Башкирии ряд арестованных транспортных средств выставят на аукцион. Автомобили были изъяты у предыдущих владельцев в счет погашения долгов. Цены варьируются от 130 тысяч рублей за отечественную легковушку до 1,08 млн рублей за элитную иномарку.