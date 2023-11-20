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Published Сегодня, 03:41

Modified Сегодня, 04:17

Updated Сегодня, 04:17

В Башкирии на торги выставили автомобили должников

От Лады до Мерседеса: в Башкирии с молотка уйдут автомобили должников

20 ноября 2023, 03:41
Фото: 1MI

В Башкирии на торги выставили автомобили должников

Об этом сообщает UfaTime.ru

В Башкирии ряд арестованных транспортных средств выставят на аукцион. Автомобили были изъяты у предыдущих владельцев в счет погашения долгов. Цены варьируются от 130 тысяч рублей за отечественную легковушку до 1,08 млн рублей за элитную иномарку.

Полный список выставленных на аукцион авто выглядит следующим образом:

• Lada Granta 2014 года выпуска. Начальная цена — 130 320 рублей;

• Lada XRay 2018 года выпуска. Начальная цена — 320 400 рублей;

• Chery IndiS 2012 года выпуска. Начальная цена — 289 800 рублей;

• Mercedes-Benz E-Класс 280 2007 года выпуска. Начальная цена — 1 083 700 рублей;

• Lada Largus 2016 года выпуска. Начальная цена — 656 100 рублей;

• Opel Zafira 2007 года выпуска. Начальная цена — 245 100 рублей;

• Lada Vesta 2018 года выпуска. Начальная цена — 800 000 рублей;

• Mitsubishi Lancer 2013 года выпуска. Начальная цена — 687 800 рублей;

• Volkswagen Polo 2013 года выпуска. Начальная цена — 582 500 рублей.

Заявки на участие в торгах принимаются до 11 декабря 2023 года через электронную площадку «Сбер-А». Организатором торгов выступает региональное управление Росимущества.

#Долги#Аукцион#Автомобиль#Новости Башкирии#Взыскание долга
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