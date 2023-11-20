От Лады до Мерседеса: в Башкирии с молотка уйдут автомобили должников

Posted Сегодня, 03:41
Published Сегодня, 03:41
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
В Башкирии ряд арестованных транспортных средств выставят на аукцион. Автомобили были изъяты у предыдущих владельцев в счет погашения долгов. Цены варьируются от 130 тысяч рублей за отечественную легковушку до 1,08 млн рублей за элитную иномарку.
Полный список выставленных на аукцион авто выглядит следующим образом:
• Lada Granta 2014 года выпуска. Начальная цена — 130 320 рублей;
• Lada XRay 2018 года выпуска. Начальная цена — 320 400 рублей;
• Chery IndiS 2012 года выпуска. Начальная цена — 289 800 рублей;
• Mercedes-Benz E-Класс 280 2007 года выпуска. Начальная цена — 1 083 700 рублей;
• Lada Largus 2016 года выпуска. Начальная цена — 656 100 рублей;
• Opel Zafira 2007 года выпуска. Начальная цена — 245 100 рублей;
• Lada Vesta 2018 года выпуска. Начальная цена — 800 000 рублей;
• Mitsubishi Lancer 2013 года выпуска. Начальная цена — 687 800 рублей;
• Volkswagen Polo 2013 года выпуска. Начальная цена — 582 500 рублей.
Заявки на участие в торгах принимаются до 11 декабря 2023 года через электронную площадку «Сбер-А». Организатором торгов выступает региональное управление Росимущества.