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Posted Сегодня, 15:03

Published Сегодня, 15:03

Modified Сегодня, 15:05

Updated Сегодня, 15:05

Определена новая дата открытия Зининского путепровода в Уфе

Определена новая дата открытия Зининского путепровода в Уфе

20 ноября 2023, 15:03
Фото: 1MI
Морозы могут замедлить процесс строительства.

В эфире телеканала БСТ глава управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы, Константин Паппе, поделился информацией о продвижении работ по Зининскому путепроводу над железнодорожными путями.

Константин Паппе уточнил, что согласно проектным решениям, завершить строительство путепровода планируется в период с 12 по 17 декабря. Однако, для работы с бетоном в условиях зимы требуется электропрогрев, и если погода будет теплее, объект можно будет сдать раньше. Но возможные холода могут затормозить процесс. После проведения испытаний будет принято решение о запуске объекта. В настоящее время подрядчики заканчивают работы по сопряжению новых и существующих подъездных дорог.

Ранее Mkset сообщал, что открытие Зининского путепровода в Уфе переносятся до 30 ноября из-за дефекта. Во время проверки объекта было обнаружено, что одна из опор имеет отклонение по вертикали и сроки сдачи объекта были перенесены.

#Общество#Башкирия#Строительство#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Строительство моста#Виалина Ахсанова
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