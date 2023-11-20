Определена новая дата открытия Зининского путепровода в Уфе

Posted Сегодня, 15:03
Published Сегодня, 15:03
Modified Сегодня, 15:05
Updated Сегодня, 15:05
В эфире телеканала БСТ глава управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы, Константин Паппе, поделился информацией о продвижении работ по Зининскому путепроводу над железнодорожными путями.
Константин Паппе уточнил, что согласно проектным решениям, завершить строительство путепровода планируется в период с 12 по 17 декабря. Однако, для работы с бетоном в условиях зимы требуется электропрогрев, и если погода будет теплее, объект можно будет сдать раньше. Но возможные холода могут затормозить процесс. После проведения испытаний будет принято решение о запуске объекта. В настоящее время подрядчики заканчивают работы по сопряжению новых и существующих подъездных дорог.
Ранее Mkset сообщал, что открытие Зининского путепровода в Уфе переносятся до 30 ноября из-за дефекта. Во время проверки объекта было обнаружено, что одна из опор имеет отклонение по вертикали и сроки сдачи объекта были перенесены.