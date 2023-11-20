Новый руководитель Башкультнаследия, братья наркодилеры и эвакуация в школе-интернат

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Начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ назначен Кулбахтин Салават Назирович. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил Радий Хабиров. С 2019 года работал в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия. Ранее был ведущим специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом, начальником отдела археологического наследия.
В школе-интернате в Янауле произошел серьезный инцидент. Один из школьников внезапно обнаружил, что его телефон стал очень горячим в руках. Устройство начало перегреваться, даже выделять дым. С целью предотвращения возможного возгорания, было принято немедленное решение эвакуировать всех находившихся в здании — 138 человек, включая 122 ребенка, пока не прибудут пожарные. К счастью, никто не пострадал, однако телефон понес серьезные повреждения.
Торжественное открытие Резиденции Уфимского Деда Мороза состоится 24 декабря в 16:00. Праздничная резиденция будет расположена на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут». Важно отметить, что в церемонии участие примет Российский Дед Мороз из Великого Устюга. По словам Ратмира Мавлиева, сама площадка будет еще более впечатляющей в этом году: здесь появятся новые ледяные фигуры, прекрасная иллюминация и разнообразные развлечения. Кроме того, резиденция будет сделана более комфортной для посетителей.
В Калтасинском районе было задержано два местных жителя, подозреваемых в выращивании конопли. В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных сотрудниками уголовного розыска Отдела МВД России по Калтасинскому району, было установлено, что старший брат приспособил одну из комнат своего дома под теплицу, а младший занимался выращиванием марихуаны в гараже. В ходе обыска было обнаружено и изъято 4 растения различной степени зрелости, а также порция готовой продукции общей массой более 4 килограммов, что явно свидетельствует о причастности подозреваемых к распространению наркотиков.
Константин Паппе, глава управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы, поделился информацией о продвижении работ по Зининскому путепроводу над железнодорожными путями. По его словам, согласно проектным решениям, строительство путепровода планируется завершить в период с 12 по 17 декабря. Однако для работы с бетоном в зимних условиях потребуется электропрогрев, и если погода будет теплее, объект можно будет сдать раньше. Возможные холода могут замедлить процесс. После проведения испытаний будет принято решение о запуске объекта. В настоящее время подрядчики завершают работы по сопряжению новых и существующих подъездных дорог.