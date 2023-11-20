Новый руководитель Башкультнаследия, братья наркодилеры и эвакуация в школе-интернат

Константин Паппе, глава управления по строительству, ремонту дорог и искусственных сооружений администрации Уфы, поделился информацией о продвижении работ по Зининскому путепроводу над железнодорожными путями. По его словам, согласно проектным решениям, строительство путепровода планируется завершить в период с 12 по 17 декабря. Однако для работы с бетоном в зимних условиях потребуется электропрогрев, и если погода будет теплее, объект можно будет сдать раньше. Возможные холода могут замедлить процесс. После проведения испытаний будет принято решение о запуске объекта. В настоящее время подрядчики завершают работы по сопряжению новых и существующих подъездных дорог.