«Не любят вас застройщики»: что известно о новом главе Башкультнаследия

Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
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Updated Сегодня, 07:44
Начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ назначен Кулбахтин Салават Назирович. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.
«Поздравляем вас. Вы очень неплохо поработали, вы уже с ноября прошлого года работали. Не любят вас застройщики, но, наверное, в этом и качество вашей работы. Спасибо вам большое, и также продолжайте защищать вверенные вам объекты культурного наследия», — высказался глава республики.
Кулбахтин Салават Назирович родился 8 февраля 1981 года в городе Уфа. Окончил исторический факультет БашГУ.
В 2002–2003 годах — начальник отдела маркетинга ЗАО Башхимкомплект; в 2003–2004 годах занимал должность ведущего специалиста отдела организационно-массовой и правовой работы Госкомитета республики по молодежной политике.
Окончил аспирантуру БашГУ, где впоследствии работал преподавателем. Прошел путь от ассистента кафедры Отечественной истории до доцента кафедры зарубежной истории Института истории и государственного управления.
С 2019 года работал в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия. Ранее был ведущим специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом, начальником отдела археологического наследия.