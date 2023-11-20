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Новым руководителем Башкультнаследия стал Салават Кулбахтин

«Не любят вас застройщики»: что известно о новом главе Башкультнаследия

20 ноября 2023, 07:42
Фото: Салават Кулбахтин// VK.com

Новым руководителем Башкультнаследия стал Салават Кулбахтин

Ранее Кулбахтин занимал должность заместителя начальника управления.

Начальником управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ назначен Кулбахтин Салават Назирович. Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики сообщил Радий Хабиров.

«Поздравляем вас. Вы очень неплохо поработали, вы уже с ноября прошлого года работали. Не любят вас застройщики, но, наверное, в этом и качество вашей работы. Спасибо вам большое, и также продолжайте защищать вверенные вам объекты культурного наследия», — высказался глава республики.

Кулбахтин Салават Назирович родился 8 февраля 1981 года в городе Уфа. Окончил исторический факультет БашГУ.

В 2002–2003 годах — начальник отдела маркетинга ЗАО Башхимкомплект; в 2003–2004 годах занимал должность ведущего специалиста отдела организационно-массовой и правовой работы Госкомитета республики по молодежной политике.

Окончил аспирантуру БашГУ, где впоследствии работал преподавателем. Прошел путь от ассистента кафедры Отечественной истории до доцента кафедры зарубежной истории Института истории и государственного управления.

С 2019 года работал в Управлении по государственной охране объектов культурного наследия. Ранее был ведущим специалистом-экспертом, главным специалистом-экспертом, начальником отдела археологического наследия.

#Общество#Культура#Назначение#Отставки и назначения#Азамат Нухов#Объект культурного наследия#Башкультнаследие
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