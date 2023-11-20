Названы пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения

Самые высокие показатели убыли населения были зафиксированы в Бураевском районе -12,2 человека на 100 тысяч жителей. В этот список также вошли: Федеровский район с показателем минус 10,8, Краснокамский район с минус 8,8, Калтасинский район с минус 8,7 и Стерлибашевский район с минус 8,6.