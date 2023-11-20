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Названы пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения

Названы пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения

20 ноября 2023, 13:40
Фото: 1MI
Данные о естественном движении населения в республике Башкирия за январь–сентябрь 2023 года были опубликованы специалистами Башстата.

В течение девяти месяцев в Башкирии появилось 13853 новорожденных, в то время как 19451 человек погибло. Таким образом, естественная убыль населения достигла 8 596 человек, что соответствует 2,8 на 100 тысяч населения.

Самые высокие показатели убыли населения были зафиксированы в Бураевском районе -12,2 человека на 100 тысяч жителей. В этот список также вошли: Федеровский район с показателем минус 10,8, Краснокамский район с минус 8,8, Калтасинский район с минус 8,7 и Стерлибашевский район с минус 8,6.

В четырех муниципалитетах республики зарегистрировано превышение рождаемости над смертностью. Именно в Бурзянском районе с показателем 4,6, в Уфимском — 2,1, в Абзелиловском — 1 и в Баймакском — 0,5.

#Общество#Башкирия#Рождаемость#Новости Башкирии#Новости Уфы#Смертность#Виалина Ахсанова
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