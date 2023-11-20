Названы пять муниципалитетов Башкирии с рекордной убылью населения

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
В течение девяти месяцев в Башкирии появилось 13853 новорожденных, в то время как 19451 человек погибло. Таким образом, естественная убыль населения достигла 8 596 человек, что соответствует 2,8 на 100 тысяч населения.
Самые высокие показатели убыли населения были зафиксированы в Бураевском районе -12,2 человека на 100 тысяч жителей. В этот список также вошли: Федеровский район с показателем минус 10,8, Краснокамский район с минус 8,8, Калтасинский район с минус 8,7 и Стерлибашевский район с минус 8,6.
В четырех муниципалитетах республики зарегистрировано превышение рождаемости над смертностью. Именно в Бурзянском районе с показателем 4,6, в Уфимском — 2,1, в Абзелиловском — 1 и в Баймакском — 0,5.