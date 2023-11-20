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Updated Сегодня, 05:52

В Уфе 24 декабря состоится торжественное открытие Резиденции Деда Мороза

Названа дата открытия Резиденции Деда Мороза в Уфе

20 ноября 2023, 05:47
Фото: 1MI

В Уфе 24 декабря состоится торжественное открытие Резиденции Деда Мороза

Подробности о предстоящих праздничных мероприятиях раскрыл мэр Уфы Ратмир Мавлиев.

Торжественное открытие Резиденции Уфимского Деда Мороза состоится 24 декабря в 16:00. Праздничная резиденция расположится на площади имени Ленина, в сквере перед гостиницей «Азимут». Отмечается, что в церемонии примет участие Российский Дед Мороз из Великого Устюга.

Как сообщил Ратмир Мавлиев, сама площадка в этом году станет еще более масштабной: будет больше ледяных фигур, иллюминации и различных активностей. Также резиденция в этом году должна стать более комфортной для посещения. В частности, планируется, что вход и выход будут осуществляться через разные двери.

С 25 по 30 декабря Дед Мороз и его помощники будут принимать гостей с 16:00 до 20:00. При этом в канун нового года график изменится:

30 декабря — с 12:00 до 20:00,

31 декабря — с 12:00 до 2:00.

Во время зимних каникул все желающие смогут посетить Уфимского Деда Мороза с 12:00 до 21:00. С 9 января Резиденция вернется к графику с 16:00 до 20:00. Церемония закрытия состоится 14 января в 14:00.

Напомним, годом ранее Резиденция Уфимского Деда Мороза разместилась на Набережной реки Белой. В период работы резиденции её суммарно посетило свыше ста тысяч человек, в их числе корреспондент Mkset. О том, чем удивила резиденция главного зимнего волшебника в прошлом году, мы рассказывали здесь.

#Общество#Уфа#Новости Уфы#Новый год#Праздники#Новогодние праздники#Азамат Нухов
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