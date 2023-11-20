Названа дата открытия Резиденции Деда Мороза в Уфе

Как сообщил Ратмир Мавлиев, сама площадка в этом году станет еще более масштабной: будет больше ледяных фигур, иллюминации и различных активностей. Также резиденция в этом году должна стать более комфортной для посещения. В частности, планируется, что вход и выход будут осуществляться через разные двери.