Найти отдел с хлебом: правила выживания в городе при урагане

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
Эксперт по выживанию Михаил Ярин поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о том, как правильно вести себя при урагане. Недавнее происшествие в Сибири, когда ураганный ветер привел к травмам и даже смертным случаям, показало, что необходимо знать, как действовать в такой плохой погоде.
Прежде всего, если начинает сильно дуть ветер, нужно найти место, где можно спрятаться. Если видите, что ветер сильный и отрывает или двигает предметы, то это явный сигнал о том, что ситуация опасная. В случае урагана лучше всего отправиться на подземную стоянку или в подземный переход. Те, кто передвигается на самокате или пешком, также должны спуститься вниз.
Если в вашем городе есть метро, то это безопасное место для укрытия. Здесь можно быть уверенным, что ничего не упадет или не обрушится на вас.
Как альтернативу, можно зайти в ближайший супермаркет и найти отдел с хлебом. Обычно этот отдел находится в конце магазина, чтобы покупатели прошли по всему залу и возможно сделали еще какие-то покупки. Но в данном случае главное — быть подальше от больших стеклянных окон, чтобы избежать возможного повреждения или удара.
Эксперт подчеркивает, что не стоит рисковать своей жизнью ради каких-то дел, даже если они кажутся важными. Если у вас есть здравый смысл, то лучше отменить или отложить все планы. Даже если это будет приводить к опозданиям или потере работы, это все равно намного безопаснее, чем выходить на улицу во время урагана.