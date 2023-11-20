Найти отдел с хлебом: правила выживания в городе при урагане

Эксперт подчеркивает, что не стоит рисковать своей жизнью ради каких-то дел, даже если они кажутся важными. Если у вас есть здравый смысл, то лучше отменить или отложить все планы. Даже если это будет приводить к опозданиям или потере работы, это все равно намного безопаснее, чем выходить на улицу во время урагана.