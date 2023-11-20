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Published Сегодня, 10:57

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Найти отдел с хлебом: правила выживания в городе при урагане

Найти отдел с хлебом: правила выживания в городе при урагане

20 ноября 2023, 10:57
Фото: Midjourney
Эксперт по выживанию Михаил Ярин рассказал о том, как вести себя при урагане: прятаться, искать подземные паркинги или переходы, отправиться в метро, а в крайнем случае зайти в супермаркет и найти отдел с хлебом, чтобы находиться подальше от окон.

Эксперт по выживанию Михаил Ярин поделился с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» советами о том, как правильно вести себя при урагане. Недавнее происшествие в Сибири, когда ураганный ветер привел к травмам и даже смертным случаям, показало, что необходимо знать, как действовать в такой плохой погоде.

Прежде всего, если начинает сильно дуть ветер, нужно найти место, где можно спрятаться. Если видите, что ветер сильный и отрывает или двигает предметы, то это явный сигнал о том, что ситуация опасная. В случае урагана лучше всего отправиться на подземную стоянку или в подземный переход. Те, кто передвигается на самокате или пешком, также должны спуститься вниз.

Если в вашем городе есть метро, то это безопасное место для укрытия. Здесь можно быть уверенным, что ничего не упадет или не обрушится на вас.

Как альтернативу, можно зайти в ближайший супермаркет и найти отдел с хлебом. Обычно этот отдел находится в конце магазина, чтобы покупатели прошли по всему залу и возможно сделали еще какие-то покупки. Но в данном случае главное — быть подальше от больших стеклянных окон, чтобы избежать возможного повреждения или удара.

Эксперт подчеркивает, что не стоит рисковать своей жизнью ради каких-то дел, даже если они кажутся важными. Если у вас есть здравый смысл, то лучше отменить или отложить все планы. Даже если это будет приводить к опозданиям или потере работы, это все равно намного безопаснее, чем выходить на улицу во время урагана.

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