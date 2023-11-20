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На выставке PulpFor 2023 Пермская ЦБК представила свою продукцию

На выставке PulpFor 2023 Пермская ЦБК представила свою продукцию

20 ноября 2023, 09:59
Фото: ПЦБК
С 14 по 16 ноября в петербургском конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» прошла отраслевая выставка целлюлозно-бумажной и лесоперерабатывающей промышленности PulpFor 2023.

В ходе события ПЦБК представила свою продукцию, а ее руководители выступили в качестве экспертов на форуме PulpFor.

В сравнении с минувшим годом экспозиция мероприятия выросла примерно втрое. Технологические решения и инновационное оборудование для ЦБП разместились на 248 стендах. Компании также презентовали услуги, связанные с поставкой химреагентов, расходных материалов и сервисным обслуживанием. В число участников выставки вошли и многие зарубежные предприятия — из Беларуси, КНР, Индии и Турции, пишет properm.ru.

Компании российской ЦБП провели презентацию собственной высокотехнологичной продукции. В числе экспонатов на стенде ПЦБК присутствовали тарные картоны и линейка инновационных стойких картонов RCB.

Деловой форум выставки PulpFor с его насыщенной программой стал объединяющей площадкой для бизнеса и власти, специалистов и представителей мира науки, руководителей отраслевых ассоциаций. В ходе 17 мероприятий с участием более 100 спикеров обсуждали вопросы перспектив ЦБП и ее модернизации, технологического и кадрового суверенитета.

В числе основных мероприятий первого дня PulpFor 2023 следует упомянуть дискуссию глав предприятий «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения», на которой ПЦБК (Пермскую целлюлозно-бумажную компанию) представил председатель совета директоров Александр Бойченко. Эксперт рассказал о множестве положительных изменений, отмечаемых в сфере ЦБП России, в числе которых — планомерное возвращение цен на докризисный уровень и повышение спроса на целлюлозно-бумажную продукцию со стороны как российских, так и иностранных покупателей. На сегодняшний день большую роль играют отношения с Китаем, который становится для Российской Федерации крупным рынком сбыта.

По словам Бойченко, в текущем году компании КНР уже заказали у предприятий России 1,3 млн тонн бумаги и картона. Поскольку совокупный объем рынка в Китае достигает 128 млн тонн, это не столь большой показатель, но для отечественной ЦБП, ежегодно производящей 10 млн тонн, это немало. Увеличение объемов экспорта способствует и росту цен на российском рынке, возвращая их на докризисный уровень, что определенно является положительным трендом.

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