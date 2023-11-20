На выставке PulpFor 2023 Пермская ЦБК представила свою продукцию

В числе основных мероприятий первого дня PulpFor 2023 следует упомянуть дискуссию глав предприятий «Новый вектор развития. Целлюлозно-бумажная промышленность — реализация стратегии импортозамещения», на которой ПЦБК (Пермскую целлюлозно-бумажную компанию) представил председатель совета директоров Александр Бойченко. Эксперт рассказал о множестве положительных изменений, отмечаемых в сфере ЦБП России, в числе которых — планомерное возвращение цен на докризисный уровень и повышение спроса на целлюлозно-бумажную продукцию со стороны как российских, так и иностранных покупателей. На сегодняшний день большую роль играют отношения с Китаем, который становится для Российской Федерации крупным рынком сбыта.