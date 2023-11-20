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Published Сегодня, 04:55

Modified Сегодня, 04:57

Updated Сегодня, 04:57

Морозы до -12℃ и снег каждый день: какая погода ждет жителей Уфы на этой неделе

20 ноября 2023, 04:55

В Уфе к середине недели ожидается похолодание до -12 градусов

Метеорологическую сводку публикует сервис «Яндекс Погода».

Так, в понедельник, 20 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Температура воздуха днем составит в среднем от -3 до -8℃. На протяжении всего дня в городе ожидается снег и порывы ветра от 1,6 до 3 метров в секунду.

Во вторник, 21 ноября, утром температура воздуха составит от 0 до -2℃, днем потеплеет до +2℃. Существенного похолодания с наступлением вечера не предвидится — температура воздуха останется примерно на той же отметке ртутного столба. Ожидается пасмурная погода с осадками, днем по городу пройдет небольшой снег. Порывы ветра от 2 до 4 метров в секунду.

В среду, 22 ноября, ожидается пасмурная погода с прояснениями. Температура воздуха в течение дня составит в среднем от 0 до +1℃. Ночью ожидается похолодание до -7℃ и порывы ветра до 5,1 метра в секунду.

В четверг, 23 ноября, в городе заметно похолодает. Так, средняя температура воздуха днем составит от -7 до -9℃, ночью до -12℃. В течение дня пройдут снегопады. Порывы ветра от 3 до 5 метров в секунду.

В пятницу, 24 ноября, вновь ожидаются снегопады. Температура воздуха днем -9, -10℃, ночью -6, -9℃. Ветер южный с порывами до 3,9 метров в секунду.

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