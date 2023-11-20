Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность

Тимур Мухаметьянов в республике запомнился спорными инициативами в сфере общественного транспорта. В частности, он предложил установить в автобусах турникеты. Оборудование планировалось приобрести у москвичей, отказавшихся от его использования. В отставку ушел после того, как «не справился» (формулировка главы региона Радия Хабирова) с возложенными на него обязанностями.