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ИО замначальника Ространснадзора Башкирии стал Тимур Мухаметьянов

Чиновник, предлагавший установить в автобусах Уфы турникеты, получил новую должность

20 ноября 2023, 08:00
Фото: Тимур Мухаметьянов// VK.com

ИО замначальника Ространснадзора Башкирии стал Тимур Мухаметьянов

Об этом в ходе оперативного совещания в правительстве республики заявил Радий Хабиров.

Тимур Мухаметьянов, бывший председатель госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству в Башкирии, был назначен на должность исполняющего обязанности руководителя республиканского управления Ространснадзора.

«Тимур Рафисович, мы рады вашему возвращению. Опыт у вас большой, вы и госкомитет возглавляли, работали и в Запорожской области на новых территориях, и в Москве в департаменте транспорта. Вы все знаете Сергея Николаевича Мережко, долгое время у нас работал руковдоителем, сейчас он работает в парламенте. И вот Тимур Рафисович опять как молодой, энергичный и с большим уже опытом продолжит эту работу», — прокомментировал назначение глава республики.

Мухаметьянов возглавлял госкомитет с 2017 года, но в апреле 2020 года он стал советником Радия Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и ЖКХ. В 2021 году он перешел работать в Минтранс России.

Тимур Мухаметьянов в республике запомнился спорными инициативами в сфере общественного транспорта. В частности, он предложил установить в автобусах турникеты. Оборудование планировалось приобрести у москвичей, отказавшихся от его использования. В отставку ушел после того, как «не справился» (формулировка главы региона Радия Хабирова) с возложенными на него обязанностями.

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