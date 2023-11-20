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Published Сегодня, 11:52

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Updated Сегодня, 11:54

В Башкирии за нарушения правил парковки оштрафовали почти 40 тысяч граждан

Более 36 тысяч: Уфа лидирует по числу нарушений парковки на газонах

20 ноября 2023, 11:52
Фото: 1MI

В Башкирии за нарушения правил парковки оштрафовали почти 40 тысяч граждан

Об этом на оперативном совещании правительства сообщил председатель госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле.

В ходе оперативного совещания правительства, председатель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле объявил о регистрации 36 652 административных дел за парковку на газонах в Башкирии с начала текущего года. Это превышает аналогичный период прошлого года на 59%.

Штрафы за парковку на газонах за первые 10 месяцев 2023 года составили 43,6 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в течение аналогичного периода 2022 года, что означает рост на 91%.

Наибольшее количество правонарушений, а именно 81%, приходится на город Уфу. В столице Башкирии было зафиксировано свыше 29,6 тысячи случаев незаконной парковки, что превышает показатели января-октября 2022 года на 75%.

Спеле отметил, что для обнаружения и фиксации нарушений специалисты активно используют программно-автоматические комплексы.

#Общество#Башкирия#Парковка#Новости Башкирии#Новости Уфы#Транспорт#Виалина Ахсанова
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