Более 36 тысяч: Уфа лидирует по числу нарушений парковки на газонах

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
В ходе оперативного совещания правительства, председатель Госкомитета РБ по делам юстиции Владимир Спеле объявил о регистрации 36 652 административных дел за парковку на газонах в Башкирии с начала текущего года. Это превышает аналогичный период прошлого года на 59%.
Штрафы за парковку на газонах за первые 10 месяцев 2023 года составили 43,6 млн рублей. Это почти в два раза больше, чем в течение аналогичного периода 2022 года, что означает рост на 91%.
Наибольшее количество правонарушений, а именно 81%, приходится на город Уфу. В столице Башкирии было зафиксировано свыше 29,6 тысячи случаев незаконной парковки, что превышает показатели января-октября 2022 года на 75%.
Спеле отметил, что для обнаружения и фиксации нарушений специалисты активно используют программно-автоматические комплексы.