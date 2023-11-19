В Ишимбае простились с погибшим в ходе СВО Тимуром Вильдановым

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Ильдаром Сахаповым. Торжественная церемония прощания прошла в доме прощаний, расположенном на Южном кладбище. После завершения церемонии, с большим почтением и уважением, боец был захоронен в деревне Якупово, которая находится в Кушнаренковском районе.