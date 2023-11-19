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Posted Сегодня, 10:03

Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

В Ишимбае простились с погибшим в ходе СВО Тимуром Вильдановым

В Ишимбае простились с погибшим в ходе СВО Тимуром Вильдановым

19 ноября 2023, 10:03
Фото: 1MI
Об этом в своих соцсетях сообщил глава администрации Ишимбайского района Азат Ишемгулов

Сегодня, 19 ноября, в Ишимбае прошло прощание с Тимуром Вильдановым, который погиб на СВО. Азат Ишемгулов, глава администрации Ишимбайского района, написал, что никакие слова не могут уменьшить горечь потери.

Он также отметил, что Тимур Вильданов погиб, выполняя свой служебный долг. Глава района выразил благодарность его родителям.

Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Ильдаром Сахаповым. Торжественная церемония прощания прошла в доме прощаний, расположенном на Южном кладбище. После завершения церемонии, с большим почтением и уважением, боец был захоронен в деревне Якупово, которая находится в Кушнаренковском районе.

#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#СВО#Участники СВО#Похороны участников СВО#Виалина Ахсанова
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