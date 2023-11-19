В Ишимбае простились с погибшим в ходе СВО Тимуром Вильдановым

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
Сегодня, 19 ноября, в Ишимбае прошло прощание с Тимуром Вильдановым, который погиб на СВО. Азат Ишемгулов, глава администрации Ишимбайского района, написал, что никакие слова не могут уменьшить горечь потери.
Он также отметил, что Тимур Вильданов погиб, выполняя свой служебный долг. Глава района выразил благодарность его родителям.
Ранее Mkset сообщал о церемонии прощания с погибшим в ходе СВО Ильдаром Сахаповым. Торжественная церемония прощания прошла в доме прощаний, расположенном на Южном кладбище. После завершения церемонии, с большим почтением и уважением, боец был захоронен в деревне Якупово, которая находится в Кушнаренковском районе.