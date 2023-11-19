В Башкирии пожар в пятиэтажке унес жизни матери и ребенка

Posted Сегодня, 05:56
Published Сегодня, 05:56
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Updated Сегодня, 05:58
В ночь с 19 на 20 ноября в Янауле по улице Некрасова произошел пожар в одном из помещений на 4 этаже пятиэтажного здания. На место происшествия прибыло 13 пожарных МЧС России и 5 единиц техники.
С помощью автолестницы и трехколленой лестницы были спасены 19 человек, включая 10 детей. Остальные жильцы смогли самостоятельно покинуть здание. Горение было ликвидировано пожарными через 44 минуты.
В процессе самостоятельной эвакуации 34-летняя женщина и ее 4-летний ребенок получили отравление продуктами горения. К сожалению, прибывшая скорая помощь не смогла спасти женщину, и она скончалась на месте. Девочку успели доставить в больницу, но в приемном покое была констатирована ее смерть.
Причина пожара устанавливается.