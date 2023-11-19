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В Башкирии пожар в пятиэтажке унес жизни матери и ребенка

В Башкирии пожар в пятиэтажке унес жизни матери и ребенка

19 ноября 2023, 05:56
Фото: https://web.telegram.org/k/#@mchsrb01
Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России по Башкирии.

В ночь с 19 на 20 ноября в Янауле по улице Некрасова произошел пожар в одном из помещений на 4 этаже пятиэтажного здания. На место происшествия прибыло 13 пожарных МЧС России и 5 единиц техники.

С помощью автолестницы и трехколленой лестницы были спасены 19 человек, включая 10 детей. Остальные жильцы смогли самостоятельно покинуть здание. Горение было ликвидировано пожарными через 44 минуты.

В процессе самостоятельной эвакуации 34-летняя женщина и ее 4-летний ребенок получили отравление продуктами горения. К сожалению, прибывшая скорая помощь не смогла спасти женщину, и она скончалась на месте. Девочку успели доставить в больницу, но в приемном покое была констатирована ее смерть.

Причина пожара устанавливается.

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