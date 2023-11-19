В Башкирии пожар в пятиэтажке унес жизни матери и ребенка

В процессе самостоятельной эвакуации 34-летняя женщина и ее 4-летний ребенок получили отравление продуктами горения. К сожалению, прибывшая скорая помощь не смогла спасти женщину, и она скончалась на месте. Девочку успели доставить в больницу, но в приемном покое была констатирована ее смерть.