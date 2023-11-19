В Башкирии похолодает до -14°

Во вторник, 21 ноября, температура воздуха, поднимется до +3°. Местами возможны гололед, накопление мокрого снега на проводах и деревьях, а также снежные заносы и непроходимость на дорогах из-за снежного наката. Ветер будет юго-восточным и умеренным, с порывами до сильного. Ночью температура будет составлять около -2, -7°.