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Posted Сегодня, 04:38

Published Сегодня, 04:38

Modified Сегодня, 04:40

Updated Сегодня, 04:40

В Башкирии похолодает до -14°

В Башкирии похолодает до -14°

19 ноября 2023, 04:38
Фото: 1MI
Данные о погоде публикует Башгидрометцентр.

Сегодня, 19 ноября, существенных осадков не ожидается, а температура воздуха днем составит -2, -7°. Синоптики прогнозируют умеренный западный ветер. Также, возможно образование гололедицы на некоторых участках дороги.

Начало следующей недели принесет потепление в регионе. Так, в понедельник, 20 ноября, ночью температура воздуха опустится до -4, -9°, а местами даже до -14°. Днем ожидается небольшой снег, а температура поднимется до 0, -5°.

Во вторник, 21 ноября, температура воздуха, поднимется до +3°. Местами возможны гололед, накопление мокрого снега на проводах и деревьях, а также снежные заносы и непроходимость на дорогах из-за снежного наката. Ветер будет юго-восточным и умеренным, с порывами до сильного. Ночью температура будет составлять около -2, -7°.

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