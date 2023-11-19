В Башкирии автобус с пассажирами улетел в кювет

Posted Сегодня, 16:59
Published Сегодня, 16:59
Modified Сегодня, 17:01
Updated Сегодня, 17:01
В некоторых новостных каналах появилось видео ДТП с автобусом, который улетел кювет. Как пишут источники, авария произошла на дороге Баймак-Ишберда. Жительница Башкирии в группе «Типичный Баймак» прокомментировала данное происшествие. По её мнению ДТП произошло из-за плохого состояния дороги.
«Дорожное покрытие (которое, как таковое, отсутствует вовсе) с большим количеством выбоин, ям, глубина некоторых из них может достигать 30 см. Особенно в весенне-осенний период (в пору обильных осадков) по дороге проехать практически невозможно ни личному легковому автотранспорта, ни машинам спецтехники. В данный момент дорога находится в критическом состоянии, т.е движение по ней крайне проблематично.», — комментирует Илюза К.
В пресс-службе Госавтоинспекции Башкортостана, сообщили, что такой аварии у них не зафиксировано и сотрудники никуда не выезжали.
Ранее Mkset сообщал, о аварии в Нуримановском районе неподалеку от села Красный Ключ. Водитель автобуса при развороте, не справившись с управлением, допустил съезд в кювет. Погибших и пострадавших в результате дорожного происшествия не было.