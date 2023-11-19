Уфимский экстрасенс Никита Турчин примет участие в новом шоу «Экстрасенсы. Реванш»

В одном из телеграмм-каналов появилась информация о том, что в новом шоу «Экстрасенсы. Реванш» будет принимать участие экстрасенс из Уфы — Никита Турчин. В новом телепроекте будут представлены участники «Битвы экстрасенсов», которые не дошли до финала или были финалистами, но не смогли одержать победу и получить стеклянную руку. Точная дата премьеры неизвестна, однако скорее всего мы сможем увидеть шоу в 2024 году.