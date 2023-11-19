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Экстрасенс из Уфы станет участником нового шоу на федеральном канале

Уфимский экстрасенс Никита Турчин примет участие в новом шоу «Экстрасенсы. Реванш»

19 ноября 2023, 11:10
Фото: https://vk.com/n_turchin

Экстрасенс из Уфы станет участником нового шоу на федеральном канале

Никита Турчин, известный как Ключник, уже принимал участие в шоу «Битва экстрасенсов»

В одном из телеграмм-каналов появилась информация о том, что в новом шоу «Экстрасенсы. Реванш» будет принимать участие экстрасенс из Уфы — Никита Турчин. В новом телепроекте будут представлены участники «Битвы экстрасенсов», которые не дошли до финала или были финалистами, но не смогли одержать победу и получить стеклянную руку. Точная дата премьеры неизвестна, однако скорее всего мы сможем увидеть шоу в 2024 году.

Напомним, Никита Турчин принимал участие в 18 сезоне «Битва экстрасенсов». Со слов молодого человека, бабушка Никиты по маминой линии была целительницей, а сам Никита помогал ей создавать лекарства и зелья.

Когда Никита присоединился к шоу, он представил себя как Ключник и держал в руках массивный связанный ключами кольчужный браслет, которыми, по его словам, когда-то обладали умершие люди. В седьмом выпуске 18-го сезона Никита Турчин покинул шоу «Битва экстрасенсов». Он был крайне разочарован и не мог скрыть своих эмоций, считая себя «сорным семенем среди злаков» на проекте.

Фото: https://web.telegram.org/k/#@vashaproletarskaya
#Общество#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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