Уфимский экстрасенс Никита Турчин примет участие в новом шоу «Экстрасенсы. Реванш»

Posted Сегодня, 11:10
Published Сегодня, 11:10
Modified Сегодня, 11:12
Updated Сегодня, 11:12
В одном из телеграмм-каналов появилась информация о том, что в новом шоу «Экстрасенсы. Реванш» будет принимать участие экстрасенс из Уфы — Никита Турчин. В новом телепроекте будут представлены участники «Битвы экстрасенсов», которые не дошли до финала или были финалистами, но не смогли одержать победу и получить стеклянную руку. Точная дата премьеры неизвестна, однако скорее всего мы сможем увидеть шоу в 2024 году.
Напомним, Никита Турчин принимал участие в 18 сезоне «Битва экстрасенсов». Со слов молодого человека, бабушка Никиты по маминой линии была целительницей, а сам Никита помогал ей создавать лекарства и зелья.
Когда Никита присоединился к шоу, он представил себя как Ключник и держал в руках массивный связанный ключами кольчужный браслет, которыми, по его словам, когда-то обладали умершие люди. В седьмом выпуске 18-го сезона Никита Турчин покинул шоу «Битва экстрасенсов». Он был крайне разочарован и не мог скрыть своих эмоций, считая себя «сорным семенем среди злаков» на проекте.