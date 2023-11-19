Светящиеся объекты в небе Уфы: жители столицы увидели НЛО

По словам очевидцев, эти светящиеся объекты перемещались по воздушному пространству с непревзойденной синхронностью и скоростью. Их движения могли быть описаны как живая игра, где объекты то приближались, то отдалялись, создавая удивительный танец или гонку между звездами.