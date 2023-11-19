Светящиеся объекты в небе Уфы: жители столицы увидели НЛО

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:35
Updated Сегодня, 10:35
В ночном небе Уфы жители были свидетелями необычного явления. Как сообщает издание «Стерлеград», около 20:20 пара необычно сияющих синих НЛО появилась в небе и начала играть в свою загадочную догонялку.
По словам очевидцев, эти светящиеся объекты перемещались по воздушному пространству с непревзойденной синхронностью и скоростью. Их движения могли быть описаны как живая игра, где объекты то приближались, то отдалялись, создавая удивительный танец или гонку между звездами.
В настоящее время обсуждение этого события в социальных сетях не набирает особой популярности. Кроме того, официальные представители местных властей пока не выпустили официальных комментариев, что только добавляет интереса и загадочности среди уфимцев. Отсутствие ясных объяснений стимулирует появление множества гипотез и предположений.
Ранее Mkset сообщал о странном летающем объекте, которые заметили жители Баймакского района. В социальных сетях распространилось видео, в котором светящийся круг жёлтого цвета «повис» на чёрном фоне. Авторы видео считают, что это — неопознанный летающий объект.