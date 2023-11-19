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Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:35

Updated Сегодня, 10:35

Светящиеся объекты в небе Уфы: жители столицы увидели НЛО

Светящиеся объекты в небе Уфы: жители столицы увидели НЛО

19 ноября 2023, 10:33
Фото: Midjourney
Жители Уфы увидели в небе сразу два загадочных летающих объекта.

В ночном небе Уфы жители были свидетелями необычного явления. Как сообщает издание «Стерлеград», около 20:20 пара необычно сияющих синих НЛО появилась в небе и начала играть в свою загадочную догонялку.

По словам очевидцев, эти светящиеся объекты перемещались по воздушному пространству с непревзойденной синхронностью и скоростью. Их движения могли быть описаны как живая игра, где объекты то приближались, то отдалялись, создавая удивительный танец или гонку между звездами.

В настоящее время обсуждение этого события в социальных сетях не набирает особой популярности. Кроме того, официальные представители местных властей пока не выпустили официальных комментариев, что только добавляет интереса и загадочности среди уфимцев. Отсутствие ясных объяснений стимулирует появление множества гипотез и предположений.

Ранее Mkset сообщал о странном летающем объекте, которые заметили жители Баймакского района. В социальных сетях распространилось видео, в котором светящийся круг жёлтого цвета «повис» на чёрном фоне. Авторы видео считают, что это — неопознанный летающий объект.

Видео: Sterlegrad
#Общество#Видео#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова
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