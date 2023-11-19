Рост туристического потока в Башкирии: нас ожидает новый рекорд

На заседании регионального отделения Русского географического общества руководитель профильного ведомства Рустем Афзалов сообщил, что турпоток в Башкирию достиг почти 2 млн человек и к концу года может достичь отметки в 2,3 млн человек. Наблюдается рост по всем основным показателям отрасли туризма в 2023 году. За 9 месяцев республику посетили 1,8 млн туристов, что на 30,7% превышает прошлогодний уровень.