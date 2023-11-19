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Башкирия привлекла рекордные 2 миллиона туристов

Рост туристического потока в Башкирии: нас ожидает новый рекорд

19 ноября 2023, 07:53
Фото: 1MI

Башкирия привлекла рекордные 2 миллиона туристов

Об этом сообщил глава отраслевого ведомства Рустем Афзалов на собрании местного отделения Русского географического общества

На заседании регионального отделения Русского географического общества руководитель профильного ведомства Рустем Афзалов сообщил, что турпоток в Башкирию достиг почти 2 млн человек и к концу года может достичь отметки в 2,3 млн человек. Наблюдается рост по всем основным показателям отрасли туризма в 2023 году. За 9 месяцев республику посетили 1,8 млн туристов, что на 30,7% превышает прошлогодний уровень.

При этом, туристы с удовольствием тратят свои деньги в республике, пользуясь местными услугами и товарами. Платные услуги в сфере туризма оказаны населению на сумму 11,9 млрд рублей, что является ростом показателей на 19%.

#Общество#Башкирия#Туризм#Новости Башкирии#Новости Уфы#Путешествие#Туристы#Виалина Ахсанова
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