Неосторожное курение привело к пожару в пятиэтажном доме в Башкирии

Напомним, ранее Mkset сообщал подробности происшествия. Накануне ночью загорелось подсобное помещение на четвертом этаже пятиэтажного дома. Мать и ее дочь безуспешно пытались выйти из здания в одиночку, но они были отравлены угарным газом. По прибытии скорой помощи, мать скончалась в машине, а ее дочь — позже, в покое приемного отделения больницы. Известно, что удалось спасти и эвакуировать по автолестнице 19 человек, остальным удалось выбраться самостоятельно.