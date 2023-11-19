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Названа предварительная причина пожара в Янауле, унесшего две жизни

Неосторожное курение привело к пожару в пятиэтажном доме в Башкирии

19 ноября 2023, 12:32
Фото: 1MI

Названа предварительная причина пожара в Янауле, унесшего две жизни

Причину пожара озвучил глава администрации Янаульского района Салават Гильмиев у себя в соцсетях.

Глава администрации Янаульского района Салават Гильмиев, озвучил потенциальную причину пожара, который произошел ночью 19 ноября на улице Некрасова, 5 в Янауле и унес жизни 34-летней женщины и ее четырехлетней дочери. Наиболее вероятной версией, которую исследователи рассматривают, является небрежное курение. Салават Гильмиев, отмечает, что это наиболее распространенная причина пожаров, особенно в холодное время года.

Напомним, ранее Mkset сообщал подробности происшествия. Накануне ночью загорелось подсобное помещение на четвертом этаже пятиэтажного дома. Мать и ее дочь безуспешно пытались выйти из здания в одиночку, но они были отравлены угарным газом. По прибытии скорой помощи, мать скончалась в машине, а ее дочь — позже, в покое приемного отделения больницы. Известно, что удалось спасти и эвакуировать по автолестнице 19 человек, остальным удалось выбраться самостоятельно.

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