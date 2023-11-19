mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:16

Published Сегодня, 09:16

Modified Сегодня, 09:18

Updated Сегодня, 09:18

В Башкирии двое мужчин и ребенок застряли в реке

«Хотел переплыть реку»: жители Башкирии застряли на автомобиле посредине водоёма

19 ноября 2023, 09:16
Фото: 1MI

В Башкирии двое мужчин и ребенок застряли в реке

Об этом сообщили в пресс-службе Госкомитета по ЧС

Вечером 18 ноября, спасатели Госкомитета по ЧС отправились в Баймакский район, чтобы помочь местному жителю, который застрял, пытаясь пересечь реку. Вместе с ним был 10-летний ребенок.

Согласно информации, несчастный случай произошел между деревнями Ургаза и Баишево. Мужчина вел автомобиль «Лада Гранта», когда решил перейти реку Ургаза и застрял. Спасатели успешно эвакуировали как ребенка, так и двух мужчин. Никто из них не требовал медицинской помощи.

#Общество#Происшествия#Башкирия#Новости Башкирии#Новости Уфы#Виалина Ахсанова#Водоёмы#Госкомитет по ЧС
Подпишитесь
Кадровый голод в Башкирии охватил медицину: не хватает врачей, фельдшеров, водителей
Вчера, 05:24
Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
17 ноября, 07:07
В Уфе пятый месяц пытаются найти того, кто благоустроит улицу в центре города
Вчера, 09:24
В Башкирии на месте снесённого моста построили новый. Прежний смыло бурным потоком
Вчера, 03:24
Депутаты из Башкирии хотят запретить детям использование смартфонов
Вчера, 07:36
Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии
16 ноября, 15:44