«Хотел переплыть реку»: жители Башкирии застряли на автомобиле посредине водоёма

Posted Сегодня, 09:16
Published Сегодня, 09:16
Modified Сегодня, 09:18
Updated Сегодня, 09:18
Вечером 18 ноября, спасатели Госкомитета по ЧС отправились в Баймакский район, чтобы помочь местному жителю, который застрял, пытаясь пересечь реку. Вместе с ним был 10-летний ребенок.
Согласно информации, несчастный случай произошел между деревнями Ургаза и Баишево. Мужчина вел автомобиль «Лада Гранта», когда решил перейти реку Ургаза и застрял. Спасатели успешно эвакуировали как ребенка, так и двух мужчин. Никто из них не требовал медицинской помощи.