«Хотел переплыть реку»: жители Башкирии застряли на автомобиле посредине водоёма

Согласно информации, несчастный случай произошел между деревнями Ургаза и Баишево. Мужчина вел автомобиль «Лада Гранта», когда решил перейти реку Ургаза и застрял. Спасатели успешно эвакуировали как ребенка, так и двух мужчин. Никто из них не требовал медицинской помощи.