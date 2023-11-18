Власти Башкирии высказались о мобилизованных

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Центр управления регионом рассказал о том, когда мобилизованные должны вернуться домой. По мнению чиновников, частичная мобилизация в Башкирии не завершена.
На странице Радия Хабирова в соцсетях появилось обращение пользователя Булата Н. Он спросил о том, «когда вернут мобилизованных». Автор ссылается на то, что с момента призыва по мобилизации прошёл год, поэтому необходимо сделать замену.
Сотрудница ЦУР Башкортостан ответила, что контракты военнослужащих, поступивших в армию, продолжают действие до окончания мобилизации. Основанием завершения контракта могут быть только случаи, отдельно оговоренные в указе президента №647 «Об объявлении частичной мобилизации в Российской Федерации».
В перечне оснований для увольнения в документе указаны достижение предельного возраста пребывания на военной службе, состояние здоровья (признание не годным к военной службе), приговор суда о лишении свободы.
Стоит отметить, что 1 ноября 2022 года Радий Хабиров сказал, что «мероприятия частичной мобилизации завершены», а Владимир Путин высказался, что «она завершена, точка поставлена».
Вопросы о том, когда мобилизованные вернутся домой, задаются не в первый раз.