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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:28

Updated Сегодня, 09:28

Мэрия Уфы ищет подрядчика на благоустройство улицы за полмиллиарда рублей

В Уфе пятый месяц пытаются найти того, кто благоустроит улицу в центре города

18 ноября 2023, 09:24
Фото: mkset.ru

Мэрия Уфы ищет подрядчика на благоустройство улицы за полмиллиарда рублей

Работы должны начаться в декабре, но исполнитель до сих пор не определён.

Уфимские власти с третьей попытки хотят найти подрядчика для благоустройства улицы Октябрьской революции. Цена вопроса — 520 млн рублей.

Ранее попытки Управления коммунального хозяйства и благоустройства заключить контракт заканчивались провалом. Сначала антимонопольная служба выявила нарушения во время проверки, на новый конкурс не нашлось участников.

Список работ не поменялся — подрядчику в рамках II этапа реконструкции предстоит провести демонтажные работы, уложить дорожное покрытие, установить арт-объекты, озеленить территорию, а также провести систему водоотведения. Исполнитель работ должен определиться к началу декабря. Все работы должны закончиться к 1 ноября 2025 года.

Начальная стоимость контракта — 519,916 млн рублей. Часть средств выделит бюджет города, часть — республиканская казна.

Ранее стало известно, что городские власти пытаются освоить 58,25 млн рублей на перекладывании тротуарной плитки.

#Общество#Город#Уфа#Госзакупки#Новости Уфы#Мэрия#Идэль Гумеров
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