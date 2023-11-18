В Уфе пятый месяц пытаются найти того, кто благоустроит улицу в центре города

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:28
Updated Сегодня, 09:28
Уфимские власти с третьей попытки хотят найти подрядчика для благоустройства улицы Октябрьской революции. Цена вопроса — 520 млн рублей.
Ранее попытки Управления коммунального хозяйства и благоустройства заключить контракт заканчивались провалом. Сначала антимонопольная служба выявила нарушения во время проверки, на новый конкурс не нашлось участников.
Список работ не поменялся — подрядчику в рамках II этапа реконструкции предстоит провести демонтажные работы, уложить дорожное покрытие, установить арт-объекты, озеленить территорию, а также провести систему водоотведения. Исполнитель работ должен определиться к началу декабря. Все работы должны закончиться к 1 ноября 2025 года.
Начальная стоимость контракта — 519,916 млн рублей. Часть средств выделит бюджет города, часть — республиканская казна.
Ранее стало известно, что городские власти пытаются освоить 58,25 млн рублей на перекладывании тротуарной плитки.