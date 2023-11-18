В Уфе пятый месяц пытаются найти того, кто благоустроит улицу в центре города

Список работ не поменялся — подрядчику в рамках II этапа реконструкции предстоит провести демонтажные работы, уложить дорожное покрытие, установить арт-объекты, озеленить территорию, а также провести систему водоотведения. Исполнитель работ должен определиться к началу декабря. Все работы должны закончиться к 1 ноября 2025 года.