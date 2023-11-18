В Уфе поменяется маршрут движения более 10 автобусов

По словам пресс-службы городских властей, изменения направлены на «улучшение транспортной обстановки и повышение безопасности». Другое объяснение — перенос сетей электротранспорта на отрезке от улицы Коммунаров до улицы Перспективной. Теперь по каждой из разделённой трамвайными путями частей улицы Вологодской вводится одностороннее движение.