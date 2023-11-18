В Уфе поменяется маршрут движения более 10 автобусов

Posted Сегодня, 08:29
Published Сегодня, 08:29
Modified Сегодня, 08:31
Updated Сегодня, 08:31
Общественный транспорт в Уфе изменит схему движения. Речь идёт об автобусах и троллейбусах, чей маршрут пролегает через Черникову.
По словам пресс-службы городских властей, изменения направлены на «улучшение транспортной обстановки и повышение безопасности». Другое объяснение — перенос сетей электротранспорта на отрезке от улицы Коммунаров до улицы Перспективной. Теперь по каждой из разделённой трамвайными путями частей улицы Вологодской вводится одностороннее движение.
Мэрия анонсировала нововведения для следующих маршрутов:
Троллейбусы:
Автобусы: