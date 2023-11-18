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Updated Сегодня, 08:31

Мэрия Уфы анонсировала изменения в троллейбусных и автобусных маршрутах

В Уфе поменяется маршрут движения более 10 автобусов

18 ноября 2023, 08:29
Фото: 1MI

Мэрия Уфы анонсировала изменения в троллейбусных и автобусных маршрутах

Изменения вступят в силу с 20 ноября.

Общественный транспорт в Уфе изменит схему движения. Речь идёт об автобусах и троллейбусах, чей маршрут пролегает через Черникову.

По словам пресс-службы городских властей, изменения направлены на «улучшение транспортной обстановки и повышение безопасности». Другое объяснение — перенос сетей электротранспорта на отрезке от улицы Коммунаров до улицы Перспективной. Теперь по каждой из разделённой трамвайными путями частей улицы Вологодской вводится одностороннее движение.

Мэрия анонсировала нововведения для следующих маршрутов:

Троллейбусы:

  • № 4 «Троллейбусное депо № 2 — Северный автовокзал»
  • № 9 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК (по ул. Первомайской)»
  • № 10 «ТЭЦ-1 — Уфимский ДОК (по ул. Кольцевой)»
  • № 15 «Уфимский ДОК — ДК УМПО — Стадион „Нефтяник“

Автобусы:

  • № 35к «ДК УМПО — Пожарное депо»
  • № 51 «Уфа-АВТОВАЗ — Трикотажная фабрика», 🚌 № 59э «Пожарное депо — БГУ»
  • № 69 «Микрорайон „Белореченский“ — ДК УМПО — Школа
  • № 75 — ДК УМПО»
  • № 74 «Уфимский ДОК — Железнодорожный вокзал — Ул. Дзержинского»
  • № 208 «Уфимский ДОК — ТЭЦ-1»
  • № 209 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — „Уфа-АВТОВАЗ“ — Асфальтобетонный завод»
  • № 211 «Поселок Тимашево — Кузнецовский затон»
  • № 221 «Микрорайон Шакша — Колхозный рынок»
  • № 225 «Шакша-2 — ДК УМПО — ТРЦ „Планета“
  • № 249 „Асфальтобетонный завод — Торгово-сервисный комплекс „Пушкинский“
  • № 258 „Мкр. „Серебряный ручей“ — Мкр. „Яркий“ — Уфимский ДОК» (через ул. Менделеева, ул. Первомайскую)
  • № 288 «Оздоровительный комплекс „Сипайловский“ — Максимовка».
Фото: Уфа.рф

Недавно было принято решение поменять маршрут следования автобуса, перевозящегося жителей Шакши.

#Общество#Город#Уфа#Транспорт#Мэрия#Идэль Гумеров
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