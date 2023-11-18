В центре Уфы снова заменят тротуарную плитку

Уфимские власти ищут подрядчика на благоустройство улицы Ленина. Речь идёт о площади перед государственным концертным залом (ГКЗ) «Башкортостан» и площади перед кинотеатром «Родина». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на сайт госзакупок.