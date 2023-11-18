В центре Уфы снова заменят тротуарную плитку

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
Уфимские власти ищут подрядчика на благоустройство улицы Ленина. Речь идёт о площади перед государственным концертным залом (ГКЗ) «Башкортостан» и площади перед кинотеатром «Родина». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на сайт госзакупок.
По данным издания, подрядчику предстоит заменить тротуарную плитку, выполненную из гранита. Также предстоят работы по обустройству тротуара, установке люков, замене бортовых камней (бордюров) и ремонту гранитных ступенек. На всё выделяет 58,25 млн рублей. Средства выделят налогоплательщики Уфы и республики — бюджет муниципалитета и региона.
Новая тротуарная плитка перед ГКЗ «Башкортостан» должна появиться к 8 мая, перед кинотеатром «Родина» — к 1 июня 2024 года.
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