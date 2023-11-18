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Published Сегодня, 04:15

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

На замену тротуарной плитки в центре Уфы выделят более 58 млн рублей

В центре Уфы снова заменят тротуарную плитку

18 ноября 2023, 04:15
Фото: 1MI

На замену тротуарной плитки в центре Уфы выделят более 58 млн рублей

Гранитную плитку оплатят казна города и республики.

Уфимские власти ищут подрядчика на благоустройство улицы Ленина. Речь идёт о площади перед государственным концертным залом (ГКЗ) «Башкортостан» и площади перед кинотеатром «Родина». Об этом сообщает «Коммерсантъ-Башкортостан» со ссылкой на сайт госзакупок.

По данным издания, подрядчику предстоит заменить тротуарную плитку, выполненную из гранита. Также предстоят работы по обустройству тротуара, установке люков, замене бортовых камней (бордюров) и ремонту гранитных ступенек. На всё выделяет 58,25 млн рублей. Средства выделят налогоплательщики Уфы и республики — бюджет муниципалитета и региона.

Новая тротуарная плитка перед ГКЗ «Башкортостан» должна появиться к 8 мая, перед кинотеатром «Родина» — к 1 июня 2024 года.

Мэрия ищет подрядчика на обустройство новогодних городков.

#Общество#Город#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
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