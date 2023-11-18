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Posted Сегодня, 13:29

Published Сегодня, 13:29

Modified Сегодня, 13:31

Updated Сегодня, 13:31

В ГИБДД озвучили статистику происшествий на дорогах Башкирии

В Башкирии сотни людей погибли в ДТП

18 ноября 2023, 13:29
Фото: Пресс-служба Госавтоинспекции Башкортостана

В ГИБДД озвучили статистику происшествий на дорогах Башкирии

Большая часть погибших — взрослые люди в расцвете сил.

С начала года на башкирских дорогах произошло порядка 3 тысяч ДТП — приводит слова главы УГИБДД по Башкирии Владимира Севостьянова UfaTime.ru.

Недавно стало известно, что из-за наезда автомобилей в республике погибли десятки пешеходов. Количество пострадавших приближается к восьмистам.

В Башкирии погибло 69 человек
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Травмы разной тяжести из-за дорожно-транспортных происшествий получили 3,5 тысяч человек. Большая часть аварий, отмечает главный инспектор, произошли из-за водителей. Погибли за неполный год 315 человек. Большее их количество — взрослое население от 30 до 40 лет.

Сотни людей в республике умирают и в пожарах. Большинство пострадавших и погибших надышались едким дымом.

#Общество#Происшествия#Уфа#ГИБДД#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров
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