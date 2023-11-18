В Башкирии сотни людей погибли в ДТП

Posted 18 ноября 2023, 13:29
Published 18 ноября 2023, 13:29
Modified 18 ноября 2023, 13:31
Updated 18 ноября 2023, 13:31
С начала года на башкирских дорогах произошло порядка 3 тысяч ДТП — приводит слова главы УГИБДД по Башкирии Владимира Севостьянова UfaTime.ru.
Недавно стало известно, что из-за наезда автомобилей в республике погибли десятки пешеходов. Количество пострадавших приближается к восьмистам.
Травмы разной тяжести из-за дорожно-транспортных происшествий получили 3,5 тысяч человек. Большая часть аварий, отмечает главный инспектор, произошли из-за водителей. Погибли за неполный год 315 человек. Большее их количество — взрослое население от 30 до 40 лет.
Сотни людей в республике умирают и в пожарах. Большинство пострадавших и погибших надышались едким дымом.