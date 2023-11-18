В Башкирии сотни людей погибли в ДТП

Травмы разной тяжести из-за дорожно-транспортных происшествий получили 3,5 тысяч человек. Большая часть аварий, отмечает главный инспектор, произошли из-за водителей. Погибли за неполный год 315 человек. Большее их количество — взрослое население от 30 до 40 лет.