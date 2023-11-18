mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 18 ноября 2023, 13:29

Published 18 ноября 2023, 13:29

Modified 18 ноября 2023, 13:31

Updated 18 ноября 2023, 13:31

В Башкирии сотни людей погибли в ДТП

18 ноября 2023, 13:29

В ГИБДД озвучили статистику происшествий на дорогах Башкирии

Большая часть погибших — взрослые люди в расцвете сил.

С начала года на башкирских дорогах произошло порядка 3 тысяч ДТП — приводит слова главы УГИБДД по Башкирии Владимира Севостьянова UfaTime.ru.

Недавно стало известно, что из-за наезда автомобилей в республике погибли десятки пешеходов. Количество пострадавших приближается к восьмистам.

В Башкирии погибло 69 человек
Узнать подробнее

Травмы разной тяжести из-за дорожно-транспортных происшествий получили 3,5 тысяч человек. Большая часть аварий, отмечает главный инспектор, произошли из-за водителей. Погибли за неполный год 315 человек. Большее их количество — взрослое население от 30 до 40 лет.

Сотни людей в республике умирают и в пожарах. Большинство пострадавших и погибших надышались едким дымом.

#Идэль Гумеров#Общество#Происшествия#Уфа#ГИБДД#ДТП#Новости Башкирии#Транспорт
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, [email protected] 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика