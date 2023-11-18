В Башкирии на месте снесённого моста построили новый. Прежний смыло бурным потоком

Posted Сегодня, 03:24
Published Сегодня, 03:24
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В Башкирии возобновилось движение через реку Большой Нугуш. Из-за дождей там начался паводок, и мост смыло потоком.
Напомним, жители деревни Бретяково Бурзянского района два раза оставались отрезанными от «большой земли», потому что насыпной мост оказывался слишком слабым перед течением реки.
На днях администрация района отчиталась о том, что новый мост построен. В МЧС подтвердили информацию. Сейчас на мосту устанавливают перила. Первые машины уже проехали по мосту.
Завершение работ над «Восточным выездом» отложили на пару месяцев — ещё не определены источники финансирования. А на Шакшинском мосту в очередной раз ограничат движение.