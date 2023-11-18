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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 05:26

Updated Сегодня, 05:26

В Башкирии построили новый мост

В Башкирии на месте снесённого моста построили новый. Прежний смыло бурным потоком

18 ноября 2023, 03:24
Фото: ГУ МЧС России по РБ

В Башкирии построили новый мост

По мосту проехали первые машины.

В Башкирии возобновилось движение через реку Большой Нугуш. Из-за дождей там начался паводок, и мост смыло потоком.

Напомним, жители деревни Бретяково Бурзянского района два раза оставались отрезанными от «большой земли», потому что насыпной мост оказывался слишком слабым перед течением реки.

В МЧС Башкирии рассказали, когда отремонтирует мост, который смыло бурным потоком
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На днях администрация района отчиталась о том, что новый мост построен. В МЧС подтвердили информацию. Сейчас на мосту устанавливают перила. Первые машины уже проехали по мосту.

Завершение работ над «Восточным выездом» отложили на пару месяцев — ещё не определены источники финансирования. А на Шакшинском мосту в очередной раз ограничат движение.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии#МЧС#Строительство моста#Идэль Гумеров#Бурзянский район
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