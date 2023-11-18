mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:58

Published Сегодня, 12:58

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

В Башкирии грузовики застряли на опасном участке трассы

В Башкирии из-за снегопада фуры оказались в снежном плену

18 ноября 2023, 12:58
Фото: БашДТП | Уфа и Башкортостан / https://vk.com/bashdtp

В Башкирии грузовики застряли на опасном участке трассы

Суровые условия не раз становились причиной происшествий на этом участке трассы.

В соцсетях появились кадры того, как несколько грузовиков оказались неподвижны из-за снегопада. Дело происходило в Белорецком районе, у знаменитого участка «Тёщин язык».

В конце сентября на Тёщином языке образовался затор из-за обильных осадков.

На этот раз колонна не смогла подняться на подъём. На видео видно, как грузовики один за другим припарковались у обочины, а некоторые оказались вынуждены остановиться на проезжей части — водителям легковых автомобилей приходится их объезжать по встречной полосе.

Видео: БашДТП | Уфа и Башкортостан / https://vk.com/bashdtp

В МЧС сообщили, что около 15:00 на подъёме стояли 5 фур. «Башкиравтодор» направил 2 снегоуборочных машины. В 17:30 дальнобойщики смогли разъехаться.

Этой осенью на трассе в Белорецком районе погиб кандидат в депутаты от КПРФ.

#Происшествия#Видео#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт#Идэль Гумеров#Белорецкий район
Подпишитесь
Кадровый голод в Башкирии охватил медицину: не хватает врачей, фельдшеров, водителей
Сегодня, 05:24
Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
Вчера, 07:07
В Уфе пятый месяц пытаются найти того, кто благоустроит улицу в центре города
Сегодня, 09:24
В Башкирии на месте снесённого моста построили новый. Прежний смыло бурным потоком
Сегодня, 03:24
Депутаты из Башкирии хотят запретить детям использование смартфонов
Сегодня, 07:36
Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии
16 ноября, 15:44