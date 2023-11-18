В Башкирии из-за снегопада фуры оказались в снежном плену

Posted Сегодня, 12:58
Published Сегодня, 12:58
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
В соцсетях появились кадры того, как несколько грузовиков оказались неподвижны из-за снегопада. Дело происходило в Белорецком районе, у знаменитого участка «Тёщин язык».
В конце сентября на Тёщином языке образовался затор из-за обильных осадков.
На этот раз колонна не смогла подняться на подъём. На видео видно, как грузовики один за другим припарковались у обочины, а некоторые оказались вынуждены остановиться на проезжей части — водителям легковых автомобилей приходится их объезжать по встречной полосе.
В МЧС сообщили, что около 15:00 на подъёме стояли 5 фур. «Башкиравтодор» направил 2 снегоуборочных машины. В 17:30 дальнобойщики смогли разъехаться.
Этой осенью на трассе в Белорецком районе погиб кандидат в депутаты от КПРФ.