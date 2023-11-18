mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 18:10

Published Сегодня, 18:10

Modified Сегодня, 18:12

Updated Сегодня, 18:12

Руководитель администрации главы РБ Максим Забелин

Украина ввела санкции против чиновников из Башкирии. Что это значит?

18 ноября 2023, 18:10
Фото: vk.com
Руководитель администрации главы РБ Максим Забелин

Ряд чиновников из Башкирии попали под санкции Украины

В новый пакет санкций Зеленского вошли 100 человек и 37 организаций.

Несколько башкирских чиновников попали под украинские санкции. Указ об этом сегодня подписал президент республики Владимир Зеленский.

В список попали лица, близкие к руководство Башкирии — Максим Забелин, Айбулат Хажин и Ольга Панчихина. В рамках санкционного пакета им запрещены торговые операции в Украине, перемещения, перелёты и перевозка грузов через эту страну. Также прекращают действие и аннулируются лицензии на деятельность в Украине (в том числе — разрешения на пользование недрами). Они не смогут участвовать в приватизации активов, принадлежащих соседнему государству, приобретать в собственность земельные участки и получать технологии и объекты интеллектуальной собственности. Ограничения введены на 5 лет.

Айбулат Хажин несколько лет возглавлял министерство образования Башкирии, пока не занял депутатское кресло в Курултае. Ольга Панчихина до 2020 года была председателем Общественной палаты РБ, теперь она — уполномоченный по правам ребёнка в регионе. А занимавший три года должность министра здравоохранения Максим Забелин в марте 2022 года стал руководителем администрации главы Башкирии.

Глава администрации Хабирова Максим Забелин в 2021 году заработал 4,8 млн рублей
Узнать подробнее

Кроме наших соотечественников, в список Зеленского вошли 100 лиц и 37 организаций.

Ранее под санкции Украины попали несколько предприятий, глава Башкирии, скандально известная Яна Гайдук и руководители региональных СМИ.

#Общество#Уфа#Украина#Санкции#Новости Башкирии#Идэль Гумеров
Подпишитесь
Кадровый голод в Башкирии охватил медицину: не хватает врачей, фельдшеров, водителей
Сегодня, 05:24
Пьяные пациенты и несчастные родители: как часто в Башкирии нападают на медработников
Вчера, 07:07
В Уфе пятый месяц пытаются найти того, кто благоустроит улицу в центре города
Сегодня, 09:24
В Башкирии на месте снесённого моста построили новый. Прежний смыло бурным потоком
Сегодня, 03:24
Депутаты из Башкирии хотят запретить детям использование смартфонов
Сегодня, 07:36
Снег и гололедица: синоптики рассказали о погоде на выходные в Башкирии
16 ноября, 15:44