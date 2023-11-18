Украина ввела санкции против чиновников из Башкирии. Что это значит?

В список попали лица, близкие к руководство Башкирии — Максим Забелин, Айбулат Хажин и Ольга Панчихина. В рамках санкционного пакета им запрещены торговые операции в Украине, перемещения, перелёты и перевозка грузов через эту страну. Также прекращают действие и аннулируются лицензии на деятельность в Украине (в том числе — разрешения на пользование недрами). Они не смогут участвовать в приватизации активов, принадлежащих соседнему государству, приобретать в собственность земельные участки и получать технологии и объекты интеллектуальной собственности. Ограничения введены на 5 лет.