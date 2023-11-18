Украина ввела санкции против чиновников из Башкирии. Что это значит?

Posted Сегодня, 18:10
Published Сегодня, 18:10
Modified Сегодня, 18:12
Updated Сегодня, 18:12
Несколько башкирских чиновников попали под украинские санкции. Указ об этом сегодня подписал президент республики Владимир Зеленский.
В список попали лица, близкие к руководство Башкирии — Максим Забелин, Айбулат Хажин и Ольга Панчихина. В рамках санкционного пакета им запрещены торговые операции в Украине, перемещения, перелёты и перевозка грузов через эту страну. Также прекращают действие и аннулируются лицензии на деятельность в Украине (в том числе — разрешения на пользование недрами). Они не смогут участвовать в приватизации активов, принадлежащих соседнему государству, приобретать в собственность земельные участки и получать технологии и объекты интеллектуальной собственности. Ограничения введены на 5 лет.
Айбулат Хажин несколько лет возглавлял министерство образования Башкирии, пока не занял депутатское кресло в Курултае. Ольга Панчихина до 2020 года была председателем Общественной палаты РБ, теперь она — уполномоченный по правам ребёнка в регионе. А занимавший три года должность министра здравоохранения Максим Забелин в марте 2022 года стал руководителем администрации главы Башкирии.
Кроме наших соотечественников, в список Зеленского вошли 100 лиц и 37 организаций.
Ранее под санкции Украины попали несколько предприятий, глава Башкирии, скандально известная Яна Гайдук и руководители региональных СМИ.