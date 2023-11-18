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Published Сегодня, 08:11

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Updated Сегодня, 08:13

Юная спортсменка из Уфы установила новый рекорд России на соревнованиях в Адыгее

Тяжелоатлетка из Башкирии совершила рекордный рывок

18 ноября 2023, 08:11
Фото: Федерация тяжёлой атлетики России

Юная спортсменка из Уфы установила новый рекорд России на соревнованиях в Адыгее

Второе место заняла девушка, представляющая Башкирию и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Спортсменка из Башкирии Александра Тарасова выиграла чемпионат России по тяжёлой атлетике среди юниорок.

Девушка является воспитанницей спортивной школы «Уфимец». Она выступала в возрастной категории от 18 до 20 лет. Первенство России проходило в городе Майкоп (Республика Адыгея).

Александра покорилась штанга весом в 81 кг, что в 3 раза больше, чем масса её тела. Такой рывок является рекордом в весовой категории до 59 кг за всю историю соревнований. Также она завоевала первое место в сумме двоеборья (толчок и рывок), заработав в общей сложности 175 баллов.

Второе место заняла Анастасия Пенкина, представляющая Башкирию и Ямало-Ненецкий автономный округ.

Первенство России завершится завтра.

#Спорт#Уфа#Новости Башкирии#Идэль Гумеров#Тяжёлая атлетика#ЯНАО#Адыгея
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