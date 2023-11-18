Тяжелоатлетка из Башкирии совершила рекордный рывок

Александра покорилась штанга весом в 81 кг, что в 3 раза больше, чем масса её тела. Такой рывок является рекордом в весовой категории до 59 кг за всю историю соревнований. Также она завоевала первое место в сумме двоеборья (толчок и рывок), заработав в общей сложности 175 баллов.